Importância de Nuremberg Para a Justiça Internacional é tema de palestra na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie

A Faculdade de Direito (FDir) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) celebra seus 70 anos com a realização da palestra “A Importância de Nuremberg Para a Justiça Internacional”, que acontece no dia 20 de março, no Tribunal de Justiça de São Paulo. O evento é aberto ao público e será ministrado pelo professor Flávio de Leão Bastos, do curso de Direito da universidade.

A palestra acontece em meio à exposição “1 julgamento, 4 línguas: Os pioneiros da interpretação simultânea em Nuremberg”, que teve início no dia 9 de março e remete ao chamado julgamento Lindenberg, ocorrido a partir de 1946 até o ano de 1949, na Alemanha. O Tribunal julgou os principais nomes condenados pelo crime de nazismo no holocausto da Segunda Guerra Mundial.

O professor Flávio explica que o objetivo da palestra é divulgar a importância do julgamento ocorrido no município alemão. “Em Lindenberg nasceu o direito penal internacional que resulta hoje na sua evolução máxima um Tribunal penal internacional que julga crimes de guerra, de genocídio e agressão contra a humanidade”, explica.

A universidade foi convidada pelo Tribunal para conceder a palestra com o professor do curso de Direito, Flávio de Leão Bastos, que já desenvolveu projetos acadêmicos em Lindenberg

O julgamento em Nuremberg foi pioneiro no uso do sistema de tradução simultânea, que de acordo com Flávio, foi utilizado por meio do gerenciamento IBM, responsável por traduzir os testemunhos, bem como as falas dos advogados e promotores, para o inglês, francês e russo. “Este foi um sistema inovador e até hoje vemos as pessoas desse meio utilizando o sistema de tradução simultânea”, afirma o professor.

Não perca a oportunidade de participar deste evento histórico e entender a importância do julgamento de Nuremberg para a justiça internacional. O evento acontece das 9h30 às 12h30 e a entrada é gratuita, mediante a disponibilidade de lugares no dia.

Serviço

Palestra “A Importância de Nuremberg Para a Justiça Internacional” – Prof. Flávio de Leão

Data: 20 de março (segunda-feira)

Horário: 9h30 às 12h30

Local: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo