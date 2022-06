Ilustrador brasileiro vence concurso da Shutterstock sobre representação inclusiva do envelhecimento

Projeto reforça a importância de agências e empresas criarem conteúdos mais diversos, que representem de maneira precisa as pessoas com mais idade

O jovem professor de arte e ilustrador Isaque de Souza Silva, de 24 anos, foi um dos vencedores do ‘Mantenha a Idade em Foco’, projeto lançado pela Shutterstock em parceria com a American Society on Aging para incentivar criadores a desenvolver conteúdos que representem o envelhecimento de forma precisa e inclusiva por meio da arte. O artista brasileiro concorreu com mais de 200 pessoas de todo o mundo e conquistou o terceiro lugar. Os três vencedores receberam um total de US$10.000 por meio do programa Create Fund da Shutterstock.

Isaac usou suas ilustrações para mostrar pessoas com mais idade fazendo atividades cotidianas, como exercícios, trabalhar, se apaixonar e sair com amigos e familiares, de forma leve e alegre, com foco em tentar mudar a percepção que alguns ainda têm sobre o tema.

“Para mim, pessoas com mais idade são pessoas ativas, e não aquelas que estão indo para a fase final da vida. Além disso, eu não tive medo de usar o humor para criar. Desenvolvi, por exemplo, uma ilustração de uma senhora de 90 anos tocando em um show de hard rock e os mais jovens curtindo o som”, destaca Silva.

A Shutterstock, plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia, está comprometida em garantir que sua produção represente um mundo diversificado, oferecendo diversas perspectivas sobre as imagens e com os artistas que as criam.

Por meio do programa Create Fund, oferece suporte financeiro e profissional para capacitar artistas, ajudando a preencher lacunas de conteúdo e visando diversidade e inclusão em sua biblioteca de conteúdo e rede de colaboradores.

Isaque nasceu em 1998 no Gama/DF. Desde pequeno, se interessou pela arte e pelo desenho. Em 2016, fez o ensino médio no CEAN (Brasília) e em 2021 se formou em Artes Visuais – licenciatura pela Universidade de Brasília. Já expôs seu trabalho em eventos e salões de humor, onde trabalhou com diversas mídias e estilos.

Quando usou sua arte para a crítica satírica, foi selecionado pelo Salão de Humor de Brasília em 2018 e pelo concurso de artes contra as Fakes News na saúde da Fiocruz em 2019. Em abril de 2022, publicou seu primeiro livro infantil: Lucas e o Come-pesadelos, em formato E-book. Atualmente, reside no Goiás e leciona artes visuais em uma Escola Parque de Brasília/DF. Ele também tem um canal no YouTube para a criação de conteúdo artístico e educativo, chamado Arte & Educação.

“Conheci a Shutterstock na Universidade de Brasília, onde me formei em artes plásticas, e vi na plataforma uma oportunidade para continuar criando minhas ilustrações. Me inscrevi no concurso de forma despretensiosa e foi uma grande surpresa quando recebi a informação de que estava entre os vencedores. Foi incrível concorrer com pessoas do mundo todo e ver meu trabalho reconhecido. Provavelmente esta é uma oportunidade que eu não teria se não fosse o projeto”, comenta Isaque.

De acordo com a Shutterstock, apenas 18% dos profissionais de marketing globais aumentaram a quantidade de conteúdo que usam modelos com mais de 50 anos. Isso porque 59% deles acham que pessoas mais jovens representam com mais precisão o mundo em que vivemos. E mais da metade (52%) dos profissionais de marketing globais dizem que é difícil refletir visualmente sua marca com uma representação precisa da geração mais velha.

“As pessoas mais velhas geralmente são mostradas como fracas, com problemas de mobilidade, doenças e declínio. Embora isso faça parte da experiência do envelhecimento, está longe da realidade da maioria, e para garantir que nosso conteúdo mostre genuinamente a diversidade do processo de envelhecimento e represente a ampla gama de personalidades, experiências e identidades desse público, incentivamos constantemente a criação de conteúdo mais diversificado e inclusivo”, finaliza Meeckel Beecher, Diretor Global de Diversidade, Equidade e Inclusão da Shutterstock.