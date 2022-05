Igor Rickli, Aline Wirley, Silvero Pereira e famosos se divertem na festa de estreia no camarote ‘Sai, Hétero!’

Festa de lançamento confirma Juliana Alves como musa

Consolidado no Carnaval do Rio, o badalado “Bloco do Sai, Hétero!” apresentou seu camarote na Sapucaí com uma festança para mais de 300 convidados. Em parceria com o Camarote Lapa, o evento open bar confirmou a atriz e Ex-BBB Juliana Alves como musa e recebeu a rainha do bloco, a modelo e ex-BBB Ariadna Arantes.

“Me sinto honrada com o convite de ser musa e colaboradora deste evento. Quero contribuir e fazer parte desta causa que defende a pluralidade e a diversidade. Estou de mãos dadas com meus irmãos. Declaro todo o meu amor e a minha empatia. E convoco a todos que prestigiem essa manifestação que é o ‘Sai, Hetero’. Que o projeto possa percorrer o Brasil”, declarou Juliana Alves, atriz e ex-BBB.

O evento open bar também ofereceu jantar premium, e a mesa de docinhos finos foi um sucesso, macarons, pipocas gourmet e até o tradicional ‘cajuzinho de amendoim’ fez a alegria de anônimos, influenciadores e famosos, que passaram por lá.

Igor Rickli, Aline Wirley, Silvero Pereira, Ariadna, Rainha Matos, Cariúcha, Sérgio Loroza, Suzy Brazil, Marcela Porto, Gabô Pantaleão Beni Falcone e diversos famosos se divertem na festa de estreia nas cores do arco-íris e com todas as bandeiras LGBTQIA+.

“A ideia é criar uma megaestrutura e buscar investidores para manter viva a mensagem social contra a fobia LGBT e qualquer forma de discriminação contra minorias”, Rafael Gomes como assessor e promoter do evento.