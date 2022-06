Igor Business leva mais de 100 famosos em viagem ao Nordeste para demonstrar seu método de apostas

O empresário já passou por Cancún e irá para Punta Cana em breve, junto a influenciadores convidados, que vivenciam a experiência dos jogos de cassino ao lado do croupier internacional

O empresário Igor Business, de 29 anos, tem conquistado o cenário de jogos de aposta. Sócio-fundador da Croupier Academy e desenvolvedor do Bot Million Cassino, o brasileiro ajuda quem deseja aumentar as chances de ganhos através de sua metodologia e tecnologia inovadora.

Recentemente, o jovem viajou para Cancún, no México, ao lado de influenciadores, entre 27 de maio e 3 de junho, onde pode apresentar seu método de sucesso aos embaixadores da sua marca, entre eles Lucas Guimarães, Rafa Meny, Franklin Nekinha, Natália Deodato, Sheuba, Jaquesvanier, Rafaela Moreira, Sthefane Matos, Ohana Ingrid, Gregory Kessey, além da sua mãe, Márcia Marques, e sócios.

“Uma viagem espetacular, uma parceria incrível e uma sensação maravilhosa de viver esse momento! Assim foi no México, em Cancún, esse paraíso paradisíaco que recebeu nossos embaixadores para cinco dias de festa com muita curtição! Só a Bot Million Cassino em parceria com a Estrela Bet pra fazer isso não é mesmo?”, conta o croupier em seu perfil no Instagram.

Nascido em Salvador/BA, Igor já demonstra ser empreendedor desde a juventude, quando começou a trabalhar na empresa do seu tio. Desde então, o baiano, formado em Publicidade e Propaganda pela UniJorge, já viajou para diversos países e, em um deles, teve contato com o universo das apostas de cassino, onde passou por uma experiência marcante de sucesso, angariando R$3600,00 ao apostar apenas R$100,00.

Essa conquista fez o croupier internacional perceber que poderia existir um método para facilitar os ganhos em jogos de sorte e passou, então, a estudar probabilidade matemática voltada a apostas. Ao lado de sua mãe, o empresário criou uma metodologia própria, a Croupier Academy, que ajuda apostadores a obterem mais chances de sucesso em suas jogadas.

Igor Business também contratou empresas de tecnologia nacionais e internacionais para desenvolverem o robô Bot Million Cassino, além de ter elaborado um curso, após três anos testando seu método, que oferece todos os conhecimentos necessários para aumentar a probabilidade de ganhos em jogos de sorte, presenciais e online.

O croupier, que possui 697 mil seguidores em seu perfil no Instagram, relata que já atingiu a marca de mais de 350 mil alunos inscritos em seu curso, que ensina a metodologia de sucesso para jogadores, e que pretende, para o futuro, abrir cassinos presenciais, com a legalização da atividade oficializada, que ainda está em trâmite legal

Agora, o brasileiro quer levar mais de 100 influenciadores até Campina Grande/PB, durante as festividades juninas deste ano, no “São João Mansão de Milhões”, para gerar uma ação de ativação da marca Bot Million Cassino. O objetivo é mostrar que o produto realmente funciona.

Além disso, Igor pretende fazer outra viagem em breve, desta vez à Punta Cana, na República Dominicana, onde quer levar 50 influencers para viver a experiência de estar em um cassino e aplicar a metodologia desenvolvida por ele.