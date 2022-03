iFood lista os 10 pratos mais populares dos vegetarianos, de acordo com levantamento trimestral de 2022

Marmita vegetariana é a campeã da categoria entre os consumidores; restaurantes vegetarianos registram 40% a mais de pedidos em um ano

O consumo de comida vegetariana tem caído no gosto dos brasileiros. Somente no último ano, os restaurantes vegetarianos cadastrados no aplicativo do iFood registraram 40% a mais de pedidos.

De acordo com levantamento do primeiro trimestre deste ano, os pedidos favoritos dos brasileiros são marmitas, almôndegas e cachorro-quente vegetarianos. Confira o ranking dos 10 pratos mais populares, divulgados:

Marmita Vegetariana Almôndegas Vegetarianas Cachorro-quente Vegetariano Rolinho primavera Hot Rolls Vegetariano Coxinha Vegetariana Lasanha Vegetariana Feijoada Vegetariana Esfiha Vegetariana Bauru Vegetariano

(Foto: de Aline Baroni) Marmitas e Coxinha Vegetariana lideraram o ranking

O número de restaurantes vegetarianos também tem crescido na plataforma. No último ano, o crescimento foi de 10%, o que representa cerca de 27 mil estabelecimentos presentes no iFood.