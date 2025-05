iFood lança novo posicionamento de marca com foco em conveniência multicategoria

O iFood, empresa brasileira de tecnologia e referência em delivery na América Latina, lançou nesta semana seu novo posicionamento de marca. A iniciativa marca a consolidação da plataforma como um ecossistema completo de conveniência, que vai além da entrega de refeições e já se destaca em verticais como mercado, farmácia, bebidas, pet shops e outros varejistas.

A nova fase da marca é celebrada com o lançamento da campanha “iFood é tudo pra mim”, que destaca a presença da empresa no cotidiano dos brasileiros. A proposta reforça a conveniência de entregar tudo que as pessoas querem, precisam e amam, tanto dentro quanto fora do aplicativo.

A transformação do iFood começou em 2019, quando a empresa passou a testar a entrega de itens de mercado. Desde então, a plataforma agregou parceiros de diversos segmentos do varejo e atualmente contabiliza mais de 115 milhões de pedidos mensais, 55 milhões de clientes, 360 mil entregadores e 400 mil parceiros.

“Ao começar a expandir estrategicamente nosso modelo de negócio em 2019, construímos uma infraestrutura tecnológica robusta que unifica conveniência, escalabilidade e confiabilidade em uma única plataforma”, afirma Diego Barreto, CEO do iFood. Segundo ele, no último ano, categorias além da alimentação cresceram 50% em volume de pedidos e faturamento.

A campanha “iFood é tudo pra mim” estreou na última terça-feira (6), com a exibição dos primeiros filmes na TV aberta. O mote foi desenvolvido a partir de dois pilares: o funcional e o emocional. No primeiro, destaca-se o papel da marca em entregar produtos e serviços. No segundo, a proposta é mostrar a criação de conexões com os consumidores por meio de experiências marcantes.

“Nascemos entregando comida e evoluímos para uma plataforma multicategoria completa”, diz Ana Gabriela Lopes, CMO do iFood. “O iFood se tornou parte do vocabulário, dos hábitos e das histórias dos brasileiros.”

A campanha conta com quatro filmes publicitários que retratam situações do dia a dia com humor, mostrando a variedade de produtos disponíveis no app. O slogan também será inserido em outras ações da marca ao longo do ano, como no Carnaval e no Big Brother Brasil 2025.

A estratégia é multicanal e inclui TV aberta, Pay TV, streaming, redes sociais e ativações no próprio aplicativo. A campanha tem consultoria estratégica assinada pelo publicitário Nizan Guanaes e sua equipe da Nideias, com criação da agência DM9.