Idosos podem fazer harmonização facial? Discussão veio à tona após Dedé Santana aderir ao procedimento

O ator e ex-trapalhões realizou o procedimento estético aos 86 anos. Alexandre Adolfo, médico referência em estética avançada, tira dúvidas sobre o tema

Recentemente, o eterno “Trapalhão”, Dedé Santana, entrou para a lista dos famosos que se renderam à harmonização facial. O humorista, de 86 anos, virou assunto nas redes sociais após compartilhar a foto do antes e depois. Mas será que tem idade máxima para fazer tratamentos estéticos no rosto?

Como já sabemos, o envelhecimento é inevitável e traz consigo inúmeras alterações na pele. Ela se torna mais seca e áspera, há perda importante da estrutura óssea e dos coxins de gordura, sua elasticidade e a sua força de sustentação diminuem, e tudo isso faz com que ela se torne flácida e forme vincos (rugas e linhas de expressão). Mas, felizmente, há inúmeros tratamentos no mercado voltados à terceira idade.

O botox é, sem dúvida, o tratamento mais procurado, segundo Alexandre Adolfo, médico referência em estética avançada. “São procedimentos com ótimas respostas para a terceira idade, pois visa reduzir as linhas de expressão nas regiões da testa, glabela (entre as sobrancelhas) e ao redor dos olhos, o procedimento é feito em minutos e de rápida recuperação. Os resultados precisam ser acompanhados e aparecem em 5-7 dias, em média”, explica.

O preenchimento de olheiras com ácido hialurônico deve ser evitado, segundo o médico, pois pode causar nódulos, “bolsas” e inchaços no local. Nesse casos, para suavizar as olheiras, o tratamento mais indicado seria com o Ellansé, que é capaz preencher, clarear e ainda auxilia na estimulação do colágeno nas áreas tratadas. “Mesmo pacientes acima dos 70 e 80 anos podem fazer”, diz Alexandre.

Dr Alexandre Adolfo cita ainda outras opções de procedimentos menos invasivos que são geralmente mais procurados na terceira idade

O ácido hialurônico também é uma opção de preenchimento facial (lábios, queixo e contorno da mandíbula), que perdem volume, ficam com aspecto “murchado” e envelhecido. De acordo com o Alexandre Adolfo, médico referência em estética avançada, o preenchimento pode ser feito também associado a outros procedimentos para obter um melhor resultado e deixar o rosto com aparência mais harmônica e jovial”, explica.

Embora a maior procura seja por procedimentos minimamente invasivos, algumas técnicas mais agressivas são bem aceitas, de acordo com o Dr. Alexandre Adolfo, médico especialista em medicina estética, como a de fios de sustentação absorvíveis e não

absorvíveis. Esse tratamento tem vários benefícios, dentre eles: arqueia as sobrancelhas, sustenta a face, suaviza as rugas e as linhas de expressão, reposiciona anatomicamente os tecidos “caídos”, reduz a papada, suaviza o “bigode chinês” e define o contorno da mandíbula. Mas como há pouca sustentação dos tecidos e muita flacidez, antes de realizar esse procedimento, é necessário melhorar a qualidade da pele com os bioestimuladores de colágeno para que não ocorra acúmulo de material com aparência de nódulos.

Segundo Dr. Alexandre, os procedimentos estéticos podem ser realizados em qualquer idade. Mas, antes de fazer qualquer tratamento, todos os pacientes devem passar por uma minuciosa avaliação profissional. “É preciso avaliar se o paciente possui alguma doença pré-existente ou se é alérgico a algum componente dos produtos, se está tomando alguma medicação. Além disso, deve-se avaliar se a pele apresenta condições saudáveis para o procedimento”.

Ademais, é importante sermos realistas e entender que um idoso tem suas limitações e que não sair da clínica com uma pele de um jovem de 15 anos. Mas, com certeza, ele poderá ter um envelhecimento muito mais saudável mantendo sua autoestima elevada e estará preparado para viver esse momento em ótima aparência.