Idealizador do The Realness Festival celebra o sucesso da nova edição do evento drag

Paulo Matos, o talento por trás do maior festival drag do país

Paulo Matos, o cérebro por trás do The Realness Festival, está comemorando o estrondoso sucesso da nova edição do evento que conquistou os corações dos fãs de drag no Brasil. Desde sua criação, a empresa Realness, fundada por Matos, tornou-se o epicentro das celebrações de drag no país, estabelecendo um canal direto entre os entusiastas de RuPaul’s e suas artistas favoritas.

Tudo começou quando Paulo Matos se viu mergulhado no mundo cativante do Drag Race. O programa despertou um vício imediato, alimentando sua imaginação com ideias de como trazer as artistas do show para o Brasil. A inspiração se materializou na Festa Realness, inicialmente realizada no Rio de Janeiro, e logo se expandiu para São Paulo. A visão de criar um festival nasceu durante a pandemia, quando a saudade dos shows drag no Brasil e a energia acumulada de Matos culminaram na concepção do evento.

Shangela

Apesar do sucesso, a jornada não foi isenta de obstáculos. Um dos maiores desafios que o festival enfrentou foi o “meet and greet”, onde os fãs encontram suas drags favoritas. Matos relembra a primeira edição, quando a expectativa era por fotos individuais, mas as artistas optaram por uma única foto em grupo. O resultado foi um conflito entre as expectativas do público e a realidade do evento, gerando estresse tanto entre os fãs como na equipe de produção.

A segunda edição do festival, agendada para agosto, promete superar todas as expectativas. A cidade de São Paulo receberá as maiores estrelas do universo drag, incluindo nomes renomados como Shangela, Violet Chachki e Denali Foxx, entre outras. Elas se juntarão a uma constelação de drags nacionais, provenientes do Caravana das Drags e da Corrida das Blogueiras.

Shangela

Paulo Matos enfatiza a diversidade do lineup, projetado para agradar uma ampla gama de fãs, desde aqueles que acompanham as temporadas atuais até os que têm afinidade com as drags de temporadas passadas. A combinação de talentos internacionais com o line brasileiro promete tornar essa edição única e inesquecível.

Violet Chachki

A segunda edição do The Realness Festival terá um novo local, a Vip Station, localizada no bairro de Santo Amaro em São Paulo. A escolha é parte da ascensão dessa casa de shows no cenário de eventos da cidade, graças à sua estrutura moderna e vibrante.

ANETRA