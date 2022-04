Ícone da Playboy, Viviane Bordin fala sobre desafios da mulher empresária no mercado sensual

CEO da revista Diamond Brazil e do site Only Diamonds, a modelo internacional conta como dominou o mercado masculino e construiu seu império digital

Viviane Bordin é dona de um verdadeiro império digital: estrela de diversas capas da Revista Playboy, a modelo e empresária é CEO da revista digital Diamond Brazil e da plataforma de conteúdo adulto Only Diamonds.

Bordin, que já foi representante da Playboy na América Latina e modelo internacional, conta que a proposta da sua revista é levar sensualidade feminina ao público de forma artística, sem vulgaridade

Inserida em um mercado predominantemente masculino, Bordin afirma que já enfrentou muitos desafios ao longo da sua carreira e diz que a chave para alcançar seus objetivos sempre foi a determinação, o comprometimento, a organização e o respeito com a profissão.

“Sem dúvida, com esses princípios, consegui ser respeitada e reconhecida profissionalmente. Construí uma carreira sólida, conquistei meu espaço e atualmente contribuo com o desenvolvimento deste mercado e também com a consolidação da carreira de muitas modelos no mundo digital”, explica a modelo.

De acordo com a empresária, é inegável que as mulheres ainda encontram barreiras para se inserirem e permanecerem no mercado de trabalho e, quando o conteúdo é sensível, o preconceito é ainda maio | FOTO: Andrea Schaefer

De acordo com a empresária, é inegável que as mulheres ainda encontram barreiras para se inserirem e permanecerem no mercado de trabalho e, quando o conteúdo é sensível, o preconceito é ainda maior.

“Enfrentei vários desafios, mas sempre encarei os mesmos como um elemento positivo para minha carreira e para o crescimento do meu grupo”, diz a CEO da Diamond Brazil.

Bordin afirma que já enfrentou muitos desafios ao longo da sua carreira e diz que a chave para alcançar seus objetivos sempre foi a determinação, o comprometimento, a organização e o respeito com a profissão

Bordin, que já foi representante da Playboy na América Latina e modelo internacional, conta que a proposta da sua revista é levar sensualidade feminina ao público de forma artística, sem vulgaridade.

Já a sua plataforma digital de conteúdo adulto, Only Diamonds, oferece a oportunidade de criadores de conteúdo ganharem dinheiro de forma segura, compartilhando vídeos e fotos sensuais com fãs e apreciadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu sempre fui muito visionária e sempre soube que tinha muito a contribuir para o desenvolvimento da minha empresa”, contou

Nela, os usuários se cadastram de forma gratuita e pagam para consumir os conteúdos que desejarem, em um formato similar a uma assinatura, com a possibilidade de encontrar no site, materiais produzidos por celebridades, modelos e muito mais.

“Eu sempre fui muito visionária e sempre soube que tinha muito a contribuir para o desenvolvimento da minha empresa. E a cada etapa conquistada, eu vislumbrava a possibilidade de capacitar e desenvolver mais oportunidades para outras mulheres, garantirem formas positivas na conquista da independência financeira”, conta Viviane.