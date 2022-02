Iate premiado e 100% brasileiro conquista Estados Unidos em exposição

A embarcação aquática foi produzida em Itajaí, Santa Catarina

Muito do que temos hoje na nossa rotina foi produzido no exterior ou inspirado em algo que veio de lá, mas o Brasil está mudando aos poucos essa história. Um dos iates brasileiros mais premiados no mundo em 2021 está em exposição no Miami International Boat Show, nos Estados Unidos.

Ao todo, são 136m² de áreas externas ao ar livre, incluindo o flybridge (terceiro pavimento) que é um verdadeiro terraço sobre os mares



Sendo considerado uma referência para quem gosta de iates, o modelo brasileiro em questão é o OKEAN 80, da marca OKEAN Yachts. Ele conta com 24,2 metros de comprimento, design disruptivo e decks laterais que ampliam em 30% a área do cockpit, formando verdadeiras varandas sobre o mar.

Outra característica do iate são as paredes envidraçadas que contornam o deck principal e permitem uma visão 360° do oceano



“A OKEAN Yachts é uma marca recente, lançada há menos de 5 anos, e que já conquistou o mercado internacional. Prova disso, está em nossa expressiva participação nos Estados Unidos, país com público altamente exigente em termos de qualidade e desenvolvido em termos de cultura náutica, e que hoje corresponde a 90% do nosso market share. Por isso, participar da feira significa uma aproximação ainda maior com nossos clientes. A OKEAN 80, apresentada ao público norte-americano, em outubro de 2021, no Fort Lauderdale International Boat Show (FLIBS), estará pela primeira vez em exposição no Miami International Boat Show”, explica Roberto Paião, CEO do Grupo OKEAN.

Com 24,2 metros de comprimento, o iate pode ser comparado a uma casa de 253 metros quadrados sobre o mar



Atualmente, o modelo que está em exposição é o maior no portfólio da marca e já teve 25 unidades vendidas no mundo desde 2017. O evento acontece até o próximo domingo, 20, e está recebendo grandes amantes de iates, dando ainda mais visibilidade para o trabalho feito no Brasil.