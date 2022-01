Hybre anuncia parceria com ABMES e terá showroom em Brasília

Acordo envolve soluções para que o calendário da associação seja acessível para associados em um formato digital

A Hybre, startup que oferece soluções para conectividade no ensino, fechou parceria com a ABMES (Associação Brasileira dos Mantenedores do Ensino Superior) para disponibilizar em ambiente online os eventos da instituição sediada em Brasília. O acordo também envolve participação da EdTech nesse calendário e a criação de um showroom na capital federal.

“Temos auxiliado a ABMES com tecnologia e soluções para conexão no ambiente híbrido. Essa parceria viabiliza a nacionalização dos encontros que eles fazem e permite que todos os filiados tenham acesso ao conteúdo, através das tecnologias de colaboração entregues pela Hybre, além de todos os benefícios de contratação aos associados”, diz Tiago Ribeiro, head of business da Hybre.

Hybre dará suporte à estrutura online dessas iniciativas

Fundada em 1982, a ABMES hoje abarca 2.500 unidades educacionais de todo o país, considerando mantenedoras e mantidas. O principal propósito da instituição é subsidiar a definição de políticas públicas voltadas ao ensino superior.

ABMES hoje abarca 2.500 unidades educacionais

O conteúdo desenvolvido pela ABMES passa por um calendário de workshops, encontros, cursos e debates voltados a discutir possibilidades para o ensino superior. Com a parceria, a Hybre dará suporte à estrutura online dessas iniciativas. “A gente levou para a associação algumas tecnologias implementadas em ambientes de ensino, com objetivo de estar mais próximos dos acadêmicos e das instituições de ensino superior, levando tecnologia para democratizar o acesso ao ensino e viabilizar o ensino híbrido no país”, explica Ribeiro.



O acordo também contempla a criação de um showroom da Hybre na sede da ABMES, em Brasília

O acordo também contempla a criação de um showroom da Hybre na sede da ABMES, em Brasília. O espaço servirá para a marca apresentar soluções que tem implementado em instituições de ensino, como kart educacional, auditório para transmissões ao vivo e salas de colaboração.