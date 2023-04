Huntington Medicina Reprodutiva amplia presença em Brasília para atender demanda crescente de pacientes em busca de tratamentos de reprodução assistida

Com a expansão, a clínica reforça sua missão de oferecer atendimento humanizado e tecnologia de ponta aos pacientes, em um ambiente acolhedor e confortável

A Huntington Medicina Reprodutiva, referência em medicina reprodutiva no Brasil, anuncia a expansão de sua unidade em Brasília.

Com mais de 75 mil tratamentos realizados e 27 anos de existência, a clínica agora conta com um laboratório no mesmo endereço e toda a tecnologia de ponta disponível em suas outras unidades no país. A inovação vem se somar a um ambiente aconchegante da Huntington Brasília, que conta com consultórios, salas de exames e apartamentos individuais.

A reformulação da unidade visa agilizar e ampliar o atendimento a pacientes de Brasília e das regiões Norte e Centro-Oeste, que ainda possuem poucas clínicas de reprodução assistida. Segundo o médico especialista Frederico Correa, da Huntington Brasília, muitos pacientes se deslocavam para São Paulo em busca de tratamentos, o que implicava em investimentos maiores de tempo e recursos.

A expansão permite oferecer atendimento humanizado, aliado sempre às mais modernas tecnologias, a pacientes da região Centro-Oeste, que apresenta uma forte demanda na busca por serviços de reprodução assistida. Dados do SisEmbrio, da Anvisa, mostram que houve um aumento de 32,7% no número de embriões congelados na região Norte de 2021 para 2022, passando de 1084 para 3311. Na região Centro-Oeste, foram 8.009 embriões congelados em 2021 e 7.948 em 2022.

A Huntington Medicina Reprodutiva é pioneira na história da reprodução assistida no Brasil e destaca-se como um dos maiores grupos de Reprodução Assistida da América Latina. A equipe reúne mais de 350 colaboradores, sendo 180 profissionais da área assistencial, como médicos, embriologistas, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogas e nutricionistas, que realizam um cuidado individualizado para cada paciente.

Com a expansão da unidade em Brasília, a Huntington agora possui sete unidades no Brasil, em cinco cidades. A clínica faz parte do Grupo Eugin, um dos líderes mundiais em reprodução assistida, presente em nove países, com mais de 1,5 mil profissionais e 30 clínicas ao redor do mundo. O intercâmbio frequente de conhecimento entre os mais de 1500 especialistas do grupo permite procedimentos com técnicas e tecnologias avançadas e validadas pela comunidade internacional.