Humorista comemora sucesso do curso que criou, onde ensina as pessoas a ganhar em dólar

Conhecido por interpretar o personagem humorístico ‘Jacinto Manto’ nas redes sociais, Vini Rodrigues se tornou milionário através do marketing digital

O comediante Vini Rodrigues tornou-se conhecido por interpretar o personagem humorístico ‘Jacinto Manto’ nas redes sociais, mas o que fez com que ele se tornasse milionário foi o marketing digital. Ao virar especialista no mercado de afiliados, modalidade em que as pessoas podem vender os produtos de outros especialistas, o humorista conquistou uma legião ainda maior de fãs e de alunos.

Com mais de 65 mil alunos e R $11 milhões faturados ensinando pessoas a lucrar na internet, Vini já havia lançado outros cursos como especialista em mercado de afiliados. No entanto, com o curso ‘Meta Dólar’, ele arrecadou mais de R $1 milhão de reais no primeiro lançamento da empresa Meta Smart Group.

A metodologia para ensinar pessoas a ganharem na moeda americana foi desenvolvida em parceria com Djônatan Leão e tornou-se, na ocasião, um dos produtos mais vendidos da Hotmart, maior plataforma de venda de cursos online do país. Um dos grandes diferenciais do produto é que não é necessário nem mesmo saber falar inglês para ganhar em dólar.

“A principal diferença deste lançamento para os anteriores foi o público. A galera veio sedenta para ganhar em dólar, que é a moeda mais forte do mundo, entendendo que é possível fazer dólar com uma metodologia prática. Muita gente pensava que só era possível ganhar em dólar morando nos EUA e não entendia o poder dessa moeda”, explicou.

“E, ao verem que era possível ganhar em dólar mesmo morando no Brasil e, assim poder mudar a realidade da família e ter uma qualidade de vida melhor trabalhando de casa e sendo o próprio patrão, se encantaram pelo nosso curso, que foi um verdadeiro sucesso de vendas”, concluiu.