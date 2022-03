Huggies abraça famílias homoafetivas e parentalidade plural em novo posicionamento de marca

“Bebê, Estamos Juntos Nessa” é a nova assinatura da marca

A marca líder em volumes de fraldas e cuidados infantis no Brasil acaba de surpreender a América Latina ao anunciar um novo posicionamento. A nova fase da Huggies vem acompanhada da assinatura “Bebê, Estamos Juntos Nessa”, reafirmando o compromisso com as famílias sob uma ótica divertida, realista e irreverente.

“Estamos muito acostumados a ver propaganda de fralda idealizando a relação entre pais e bebês e essa não é bem a realidade”, disseram os criativos da Accenture Interactive, Natália Mamede e Caio Scaff, responsáveis pela conta na América Latina



A assinatura desenvolvida pela Droga5 NY, foi, inicialmente, lançada nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, sendo agora apresentada simultaneamente em toda a América Latina e o Caribe. Em um tom bem-humorado, “Bebê, Estamos Juntos Nessa” será uma campanha para celebrar as conquistas diárias dos bebês, sejam as grandes ou as pequenas.

“Estamos muito animados com essa comunicação inovadora e positiva para a rotina das famílias, em linha com cenas reais do que é estar junto com o bebê”, disse Carolina Gormezano



“Huggies é a marca do abraço e especialista em produtos para os cuidados com os bebês. A marca caminha junto com as famílias na jornada de desenvolvimento e descobertas, tanto dos pequenos quanto dos adultos responsáveis por eles, oferecendo suporte e segurança durante toda essa trajetória”, conta Carolina Gormezano, Head de Marketing de Huggies no Brasil.



A campanha tem também como pilar a diversidade, contando com famílias reais e respeitando as características étnicas e culturais de cada região, além de considerar a estruturação familiar homoafetiva, a parentalidade plural e a criança com deficiência.