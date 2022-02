Hoteis.com apresenta novo clipe de Luísa Sonza, com café da manhã digno de estrela

Essa não é a primeira vez que a Hoteis.com investe nesse formato de parceria em videoclipe com alcance nacional apostando em artistas brasileiros renomados, como também a cantora Pocah

O site de viagens Hoteis.com anuncia parceria com a cantora Luísa Sonza no lançamento do clipe de seu mais novo single, “CAFÉ DA MANHÃ ;P”, em parceria com Ludmilla. A iniciativa da empresa tem como objetivo teletransportar os amantes de viagens diretamente para um dos momentos mais amados e esperados da hospedagem em hotéis: o café da manhã.

O conceito do videoclipe do single “CAFÉ DA MANHÃ ;P”, que fecha o álbum DOCE 22, é uma grande viagem psicodélica no tempo. Entre as principais ideias dentro desta “psicodelia”, está a transição do mood preto e dark da artista nos últimos meses para um mundo mais colorido e leve. O clipe, que foi dirigido por Fernando Moraes e pela própria Luísa, traz uma estética de vídeo game de “Modo Turbo”, onde tudo começou. Em “CAFÉ DA MANHÃ ;P”, é como se a cantora passasse todas as 14 fases deste jogo (referência às 14 faixas de DOCE 22), concluindo o game. A direção artística fica por conta de Flávio Verne.



Foto: FELIPE GRAFIAS

O product placement em parceria com a Hoteis.com terá continuação nas redes sociais da popstar, que convidará o público a conhecer seu novo clipe com um teaser exclusivo no perfil do Instagram da marca de reservas de viagens. O projeto conta ainda com o lançamento de um challenge oficial no Tik Tok da cantora, que será desdobrado também nas demais plataformas digitais da artista. Essa não é a primeira vez que a Hoteis.com investe nesse formato de parceria em videoclipe com alcance nacional apostando em artistas brasileiros renomados, como também a cantora Pocah.

A ativação da marca no clipe do hit “CAFÉ DA MANHÃ ;P” foi desenvolvido em parceria com as agências JeffreyGroup e Artplan. Ambas foram responsáveis — em sinergia com a Mynd, que cuida com exclusividade do lado empresarial da Luísa Sonza — por unir a cantora à Hoteis.com, além de criarem e executarem todo o projeto e seus conteúdos digitais.

O clipe “CAFÉ DA MANHÃ ;P”, de Luiza Sonza com Ludmilla, teve estreia no dia 08 de fevereiro. Siga @hoteispontocom no Instagram para mais detalhes e conteúdos com a artista.