Hot Beach Olímpia é o primeiro parque aquático do Brasil a receber selo de Empresa Amiga do Autista

Até o mês de abril é esperada a conclusão da adaptação faseada, quando novos serviços e áreas acessíveis serão introduzidos, com destaque para a instalação de uma sala de descompressão e a produção do guia sensorial, que mapeará todos os espaços adaptados para pessoas com TEA. O guia trará uma breve descrição de cada atração e do estímulo oferecido: tato, olfato, paladar, visão e audição, e os níveis dos sistemas vestibular, que permite que se tenha noção de movimento, e proprioceptivo, que controla os músculos e articulações evitando que o corpo se choque com algum objeto.



A iniciativa tem a chancela da Incluir Treinamentos, empresa dirigida por Amanda Ribeiro, que especializou-se em Intervenção Precoce do Autismo pelo CBI of Miami (Child Behavior Institute), para aprender a lidar com as necessidades do filho, Arthur Ankowski, hoje com cinco anos. Além do parque aquático, o projeto conjunto com a Incluir envolve adequações nos quatro resorts do complexo, o que transformará o Hot Beach na primeira rede hoteleira brasileira certificada.

O Hot Beach Olímpia integra o complexo Hot Beach Parque & Resorts, de propriedade do Grupo Ferrasa, que se completa com os hotéis Celebration Resort Olímpia, Hot Beach Resort, Hot Beach Suites e Thermas Park Resort & Spa. Reserva de hospedagem e ingressos online no site.