Hospital Paulista de otorrinolaringologia é o primeiro do Brasil com proposta sensorial

O projeto proporciona melhor experiência para o paciente e intensifica humanização do atendimento

Passar por um procedimento cirúrgico, nem sempre é o que podemos definir como uma experiência agradável. É por isso que a iniciativa do Hospital Paulista de Otorrinolaringologia tem chamado a atenção com uma proposta diferente.

A música ambiente também faz parte das estratégias sensoriais adotadas pelo Hospital

O ambiente é um dos fatores que proporciona uma variedade de sensações ao corpo humano, percebidas por meio do sistema nervoso central (SNC) e sentidos (olfato, paladar, visão, audição e tato). São elas que captam informações e levam até o SNC, produzindo respostas voluntárias e involuntárias, gerando memórias afetivas e trazendo sensação de bem-estar.

“Por se tratar de um Hospital especializado em Otorrinolaringologia, ampliar essa experiência sensorial faz todo sentido”, afirma Roserly Fernandes, gerente de marketing

Nessa linha, o Hospital Paulista de Otorrinolaringologia lançou o projeto Hospital Sensorial, com a humanização de seu ambiente, objetivando estimular os sentidos de seus pacientes e colaboradores e proporcionar uma experiência única, agradável e acolhedora, aproximando os seus públicos da marca, ao criar memórias afetivas.

Andrezza dos Santos, paciente que passou recentemente no Hospital Paulista reafirmou a sensação de bem-estar e acolhimento

O sentido do olfato, por exemplo, vai além do odor captado pelas narinas, pois tem relação direta com o processamento das emoções e com o armazenamento de lembranças e de memórias.

Para isso, foi contratada uma empresa especializada em sensações e aromas, com tecnologia de padrão internacional, para o desenvolvimento de uma fragrância exclusiva para marcar a estada de seus pacientes. Difusores eletrônicos foram instalados nos ambientes do Hospital.

Já o sentido da audição é estimulado por meio da música ambiente. Estudos científicos comprovam que a música melhora o fluxo sanguíneo, por diminuir os níveis de hormônios relacionados ao estresse, como cortisol, e alivia a dor.

Por isso, para além das dependências comuns, as salas cirúrgicas também foram equipadas com um sistema interno de som, acionado via bluetooth. O aspecto da qualidade sensorial do paladar também foi melhorado, inclusive, com a inauguração de um café no espaço.

Roserly Fernandes, gerente de Marketing e Relacionamento Médico do Hospital Paulista, explica que criar um ambiente acolhedor, utilizando para isso técnicas sensoriais, tem como objetivo tornar a experiência dos pacientes mais satisfatória, como, por exemplo, colocar nos ambientes do hospital uma fragrância exclusiva e agradável que possa estimular o olfato e, com isso, criar uma experiência positiva e única.

“Nós ampliamos um pouco mais essa experiência sensorial, pois, além do aroma personalizado, complementamos com a música ambiente, que estimula o sentido da audição”, completa a gestora.

Para Andrezza dos Santos, que passou por uma cirurgia recentemente no Hospital Paulista, o odor agradável e a música ambiente são perceptíveis para os pacientes internados e proporcionam uma sensação de bem-estar e acolhimento.

A música também tem sido terapêutica para os pequenos pacientes, que são acalmados durante o processo pré-cirúrgico com músicas infantis.

Segundo Roserly, todas essas ações sincronizadas tornam o Hospital Paulista o primeiro hospital sensorial do Brasil. “Por se tratar de um hospital especializado em Otorrinolaringologia, ampliar esta experiência sensorial junto aos clientes faz todo o sentido, e o melhor de tudo é que os resultados do projeto junto aos pacientes, colaboradores e médicos têm sido positivos”, finaliza.