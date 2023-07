Hospital Moinhos de Vento usa prótese inédita que gera mais segurança em cirurgias no coração

Instituição de Porto Alegre utiliza a tecnologia da Abbott para oclusão do forame oval patente

O Hospital Moinhos de Vento passou a utilizar um procedimento inédito no Brasil para oferecer mais segurança aos pacientes em cirurgias no coração. O uso da prótese Amplatzer Talisman, recém-chegada ao mercado brasileiro, foi realizado pela primeira vez no Sul do país.

Instituição busca ofertar terapias cada vez mais individualizadas Crédito: Hospital Moinhos de Vento



O forame oval patente é um orifício que comunica o lado direito com o esquerdo do coração. Após o nascimento, ele se fecha naturalmente. Porém, até 30% das pessoas podem tê-lo aberto sem prejuízos para a saúde. Contudo, uma parcela desse total precisará passar pelo procedimento para fechamento. São indivíduos que já tiveram evento isquêmico cerebrovascular, explica Marco Wainstein, coordenador da Hemodinâmica do Hospital Moinhos de Vento.



A nova prótese, segundo o especialista, se destaca por suas características inovadoras, como tamanho, maleabilidade e por chegar previamente montada no cateter, conferindo ainda mais segurança.

“O procedimento é realizado com anestesia local e sedação, com entrada pela veia femoral. O cateter entra pelo lado direito do coração, atravessa o orifício, entra no átrio esquerdo e, em seguida, os discos da prótese são liberados”, diz Wainstein.

Hospital Moinhos de Vento foi considerado um dos três melhores do país em 2022 Crédito: Hospital Moinhos de Vento



O processo é rápido, com duração de cerca de 45 minutos. Conforme Carisi Anne Polanczyk, chefe do Serviço de Cardiologia, Cirurgia Vascular e Cardíaca do hospital, esse procedimento reforça a atenção da instituição em ofertar terapias cada vez mais individualizadas, respeitando as características e riscos de cada paciente. “Nossa proposta é estar na vanguarda das inovações em cardiologia, não só em termos tecnológicos, mas de capacitação de todo o corpo clínico para atender a todos casos”, afirma.



O Serviço de Cardiologia do Hospital Moinhos de Vento possui quatro núcleos de atuação: Arritmia e Eletrofisiologia; Insuficiência Cardíaca; Cardiomiopatia e Cardio-oncologia; Valvulopatia e Doenças Estruturais e Cardiologia Congênita e Pediátrica. Em 2022, foi reconhecido internacionalmente pela revista Newsweek como o terceiro melhor hospital do Brasil, de acordo com o ranking World’s Best Hospitals 2023.