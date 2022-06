Hospital do GRAACC apresenta medicamentos eficazes contra câncer infantojuvenil em evento internacional

O Hospital do GRAACC é referência no tratamento de casos de alta complexidade de câncer infantojuvenil

Boas notícias estão chegando para a comunidade médica do mundo todo. As tecnologias e a ciência têm ajudado muito a saúde a melhorar e oncologistas pediátricos do Hospital do GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) têm feito parte desse trabalho. Eles levaram dados exclusivos de pesquisas sobre o câncer infantojuvenil para o evento internacional ASCO 2022.

Dra. Monica Cypriano, diretora Clínica do Hospital do GRAACC, afirmou que o hospital foi representado no evento por Dr. Flavio Luisi e pela Dra. Eliana Caran



O evento aconteceu de forma híbrida, on-line e presencial em Chicago, nos Estados Unidos. Entre os dias 3 e 7 de junho, a American Society of Clinical Oncology (Sociedade Americana de Oncologia Clínica) promoveu o ASCO 2022 e reuniu os principais médicos do mundo todo para discutir e apresentar soluções a respeito de tumores.

“Levamos ao ASCO 2022 resultados de uma pesquisa clínica em que tratamos pacientes com Linfoma de Hodgkin associando um medicamento, fornecido pela indústria farmacêutica, em primeira linha”, comenta o Dr. Flavio Luisi, oncologista pediátrico do GRAACC.



“O GRAACC foi representado pelo Dr. Flavio Luisi e pela Dra. Eliana Caran, que participam de pesquisas clínicas com medicamentos, que vêm mostrando eficácia no combate ao câncer infantojuvenil. Como referência no setor, estamos sempre trocando informações com a comunidade médica mundial a fim de implementar, na medida do possível, novas possibilidades de tratamento aos nossos pacientes”, comenta a Dra. Monica Cypriano, diretora Clínica do Hospital do GRAACC.

Os médicos da GRAACC mostraram dados atualizados de segurança e eficácia de um estudo aberto de fase 1/2 em pacientes pediátricos com linfoma de Hodgkin clássico (cHL) em estágio avançado, além de terem falado sobre terapia-alvo em pacientes pediátricos com tumores sólidos avançados com crescimento de fibroblastos.