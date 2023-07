Homenagem a José Celso Martinez Corrêa: Curta! celebra o legado do mestre do teatro brasileiro

Canal Curta! e Curta!On – Clube de Documentários prestam tributo ao renomado diretor, ator e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, com uma programação especial dedicada à sua imensa contribuição para as artes cênicas no Brasil

No último dia 6 de julho, o mundo das artes perdeu uma de suas maiores personalidades, com a morte de José Celso Martinez Corrêa aos 86 anos. Conhecido por sua paixão inigualável pelo teatro, Zé Celso, como era carinhosamente chamado, deixou um legado duradouro e transformador, que agora é celebrado pelo Canal Curta! e Curta!On – Clube de Documentários.

Conheça o legado de José Celso Martinez Corrêa no novo episódio de ‘Companhias do Teatro Brasileiro

Neste domingo, dia 9, às 22h30, o Curta! trará uma exibição especial do episódio inédito dedicado ao Teatro Oficina, na série “Companhias do Teatro Brasileiro”, que tem estreia marcada para o dia 25 de julho. O episódio apresenta entrevistas com diversos artistas que contribuíram para a história do Oficina, incluindo Ítala Nandi, Kate Hansen, Miriam Mehler, Analu Prestes, Etty Fraser, Hélio Eichbauer, Amir Haddad e Renato Borghi. Esses depoimentos revelam curiosidades sobre a trajetória de Zé Celso, como sua inicial falta de entusiasmo em relação à obra “O Rei da Vela”, de Oswald de Andrade, até que Renato Borghi o convenceu a lê-la completa.

Zé Celso: a personalidade singular que revolucionou o teatro brasileiro

Além disso, o episódio aborda um dos momentos mais marcantes na vida do Teatro Oficina: o incêndio que destruiu sua sede em 1966. Enquanto muitos lamentavam a perda, Zé Celso demonstrava otimismo e determinação, prometendo reconstruir o teatro de forma ainda mais grandiosa. Com a mobilização do grupo e a realização de remontagens de peças antigas, fundos foram arrecadados para a construção de uma nova casa de espetáculos.

Roberto Bomtempo, diretor da série “Companhias do Teatro Brasileiro”, expressou sua admiração por José Celso Martinez Corrêa, descrevendo-o como um dos mestres maiores do teatro e enfatizando sua capacidade de ultrapassar barreiras. A série, produzida pela Camisa Listrada e viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), estreará em 25 de julho, mas o episódio dedicado ao Teatro Oficina foi antecipado como uma pré-estreia especial em homenagem a Zé Celso.

Paralelamente, no Curta!On – Clube de Documentários, está disponível gratuitamente o episódio “Vitais Alegorias: Oswald de Andrade e ‘O Rei da Vela'”, da série “Caixas Mágicas”. Nesse episódio, o público poderá conhecer o legado do renomado romancista, dramaturgo e pensador brasileiro Oswald de Andrade, através de sua obra teatral mais famosa, “O Rei da Vela”, que foi encenada por José Celso Martinez Corrêa.

A morte de Zé Celso deixa um vazio no cenário teatral brasileiro, mas seu espírito e suas criações continuarão a inspirar gerações futuras. Como afirmou Daniel Marano, estudioso do teatro e responsável pela pesquisa da série, José Celso não era apenas uma personalidade, mas sim uma entidade viva do teatro, cujo impacto jamais será esquecido.

A programação especial em homenagem a José Celso Martinez Corrêa é uma oportunidade imperdível para celebrar sua vida e seu legado. Não perca as exibições no Canal Curta! e no Curta!On – Clube de Documentários, e mergulhe no universo de um dos maiores nomes do teatro brasileiro.