Homem trans grávido: quebrando tabus e estereótipos de gênero

Segundo médica, ter um filho biológico é perfeitamente viável para essas pessoas, desde que elas ainda não tenham se submetido à cirurgia de redesignação sexual

Em um passado não muito distante, a ideia de um homem trans engravidar parecia impossível. No entanto, com o avanço da medicina e a quebra de estereótipos, essa realidade tem se tornado cada vez mais comum.

Primeiro caso registrado de um homem transexual grávido foi nos Estados Unidos, em 2008, quando Thomas Beatie resolveu engravidar após descobrir que a esposa era estéril

Homens transgênero e trans masculinos, que nasceram com órgãos reprodutivos femininos, têm a possibilidade de gerar um filho, desde que ainda não tenham se submetido à cirurgia de redesignação sexual.

A ginecologista, obstetra e membro da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil, Dra. Anaísa Dantas, explica que a cirurgia não é uma regra e depende da escolha de cada indivíduo em relação aos órgãos que nasceu. A transexualidade está ligada à identidade de gênero e não aos órgãos sexuais, ressalta a médica.

“A gravidez é perfeitamente viável para essas pessoas, desde que elas ainda não tenham se submetido à cirurgia de redesignação sexual, ou seja, retirada dos órgãos reprodutivos”, afirma Dra. Anaísa.

No entanto, antes da gestação, é necessário que os homens trans interrompam o uso da testosterona para que suas funções reprodutivas voltem a acontecer. A especialista alerta que a hormonização pode levar à infertilidade definitiva. Outra opção é o congelamento de óvulos antes do uso da testosterona, mas essa alternativa ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

O primeiro caso registrado de um homem transexual grávido foi nos Estados Unidos, em 2008, quando Thomas Beatie resolveu engravidar após descobrir que a esposa era estéril. Beatie parou de tomar testosterona e voltou a ovular naturalmente, não sendo necessário o uso de drogas para aumentar a fertilidade. Para ele, “querer ter um filho biológico não é um desejo feminino ou masculino, mas sim um desejo humano”.

