Homem é encontrado com barriga aberta e vísceras à mostra em praia de Guarapari

Crime teria acontecido no dia 15 de janeiro; namorada pode ser uma das suspeitas

Um jovem de 20 anos foi encontrado com a barriga aberta e o intestino do lado de fora do corpo, na praia do Ermitão, localizada nas proximidades da praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) o crime ocorreu no dia 15 de janeiro. A namorada do jovem pode ser uma das suspeitas pelo crime.



Após o caso ser descoberto, as primeiras informações a serem divulgadas nas redes sociais e emissoras locais seria de que a vítima estaria usando drogas com a namorada na praia e que a mulher, que estuda medicina, teria dito que o sonho dela era ser cirurgiã. Depois disso, o jovem teria desmaiado e acordado com a barriga aberta e com as vísceras à mostra.

A Polícia Civil, no entanto, não confirma a história e destacou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido



De acordo com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, para onde o caso foi direcionado, não é possível afirmar se a namorada da vítima está envolvida no crime.

A Polícia Civil, no entanto, não confirma a história e destacou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A Polícia Militar informou que a vítima é natural de Guarapari. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime foi registrado como tentativa do homicídio e aconteceu durante a madrugada. Ao chegarem na praia, encontraram a vítima com a barriga aberta. Na areia, havia muito sangue e pedaços de órgãos da vítima. No local, também havia garrafas quebradas. O jovem foi encaminhado pelo SAMU para o hospital São Lucas. O estado de saúde dela não foi revelado.