HIT – Canção de Emilia Pedersen é nova trend viral do TikTok e celebridades aderem

Atualmente, uma canção pode até ser ouvida na rádio, mas não tem nada que mostre tão bem que a música está estourada do que ela viralizar no TikTok. Com vídeos de dancinha e maquiagem, a canção que estourou nesse início de ano foi ‘Do You Think of Me Too?’, da cantora Emilia Pedersen.

O sucesso da canção fez Emilia receber elogios de grandes artistas, como Hugo Gloss, Luciano Szafir, Ney Lima e, mais recentemente, Thayse Teixeira



Além de viralizar nas redes sociais, o clipe da música, dirigido por Emilia, já possui mais de um milhão de visualizações. A artista é filha de um pai dinamarquês e de mãe brasileira, por isso ela tem costume de cantar em inglês e possui uma bagagem cultural enorme. Atualmente, ela mora nos Estados Unidos, em Nova Iorque, mas está sempre no Brasil.

O sucesso da canção fez Emilia receber elogios de grandes artistas, como Hugo Gloss, Luciano Szafir, Ney Lima e, mais recentemente, Thayse Teixeira. Em uma sequência de stories, a ex-participante de “A Fazenda 11”, conhecida como a Dona do Cariri, enalteceu a voz, o clipe e o repertório autoral da dinamarquesa.



Em entrevista, Emilia definiu seu som como “pop descompromissado”



Os elogios recebidos são uma realização para Emilia. Ela também adora ver os vídeos de tiktokers dançando ao som da música e faz questão de dizer: “Vou postar todos que fizeram a dancinha. Vocês são tão incríveis! Amo muito”, disse a cantora nas redes sociais. Além da área musical, Pedersen participou do filme ‘Diário de Intercâmbio’ da Netflix.