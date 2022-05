História de superação: Janderson Fernandes mostra que há esperança para os dependentes químicos

O especialista em Sistema de Desenvolvimento Emocional e fundador da Gabatalife, se dedica para ajudar a recuperar vidas perdidas para drogas

Hoje teólogo e palestrante, Janderson Fernandes se relacionou com as drogas dos 16 aos 21 anos de idade. Foi quando buscou tratamento e ficou recluso em um sítio por quatro anos até atingir sua cura. Durante esse processo, o especialista em recuperação de adicto aprendeu e reforçou valores norteadores que seguem em sua vida até hoje: Deus, trabalho e disciplina.

Janderson Fernandes, fundador do grupo de apoio da Gabatalife, conta a sua trajetória de superação



Com 40 anos de idade e 20 de caminhada, o fundador da Gabatalife, lembra como seu propósito em ajudar outras pessoas começou: “Ainda com 21 anos, internado, eu sonhei em ter um espaço para propagar a mensagem que pode libertar as pessoas de suas prisões mentais. E esse sonho se realiza quando tenho 40 anos. Com o nome Gabatalife Caverna de Adulão”, conta com orgulho.



Janderson já participou da trajetória de muitas pessoas, mas conta que uma das mais marcantes foi a de um paciente que chegou em condições precárias, e hoje, já está reinserido na sociedade: “Foi de um paciente que chegou numa condição totalmente desumana. E ao passar do tempo fomos mostrando para ele que seria possível ele ser quem ele quisesse, bastava ele acreditar e tomar as escolhas certas. Pois bem, ele fez isso e retornou para sociedade, onde conseguimos incluí-lo novamente como cidadão. Conseguiu emprego e hoje já está já cinco anos nessa jornada nova”, vibra.

Especialista em Sistema de Desenvolvimento Emocional realiza sonho de ter seu grupo de apoio aos dependentes químicos



Um sonho possível

Janderson Fernandes compartilha que o seu sonho de fazer a diferença na vida das pessoas, acolher e aconselhar, tomou proporções maiores do que ele poderia imaginar. “Aquele jovem queria apenas um local para acolher pessoas que sofriam por não se conhecerem. Que sofriam as duas consequências da dependência química”, recorda.



Hoje casado com Luísa Fernandes, Janderson não deixa de dividir o mérito com sua esposa: “Por gratidão a Deus e ao universo tomei a decisão de colocar a minha vida como instrumento de mensagem. A mesma que tocou meu coração. E desde então os meus pensamentos e foco juntamente com a minha esposa Luísa se direcionaram para alcançar esse sonho. Hoje esse sonho não tem a proporção que eu imaginei, pois é significativamente maior”, se emociona.

Janderson Fernandes é teólogo e palestrante e compartilha seus aprendizados nas redes sociais



A Gabatalife tem hoje um grupo que comporta clínicas e hospitais parceiras especializadas na saúde mental, e Janderson deixa uma mensagem para quem está passando por momentos difícies. “Sempre é possível a transformação. Basta acreditarmos e nos movermos em pensamentos, sentimentos e ações na direção do nosso sonho e objetivos. Pois a vida sem sonhos é uma vida sem emoções. E uma vida sem emoções não é digna de ser vivida”, discursa.



É possível acompanhar o trabalho de Janderson em suas redes sociais onde o palestrante faz lives com frequência, posts motivacionais e soma mais de 200 mil seguidores.