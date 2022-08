História da Cachaça 51 é contada em filme com Chef Batista como mestre Cachaceiro

“Por trás de Uma Boa Ideia” apresenta a história da aguardente produzida há mais de seis décadas”

A Cachaça 51, produzida há mais de 60 anos pela Cia. Müller de Bebidas, em Pirassununga, no interior de São Paulo, tem em seu DNA a inovação e a qualidade de uma bebida genuinamente brasileira que conquistou o consumidor com seu sabor inconfundível, tornando-se a cachaça mais vendida no mundo.

Campanha é protagonizada pelo chef Batista

A campanha institucional criada pela agência PROS para celebrar a bebida traz o chef de cozinha Batista como protagonista da narrativa que apresenta o processo de produção da cachaça produzida 100% em solo brasileiro.

Para mostrar como todo o processo de produção da Cachaça 51 é feito, ajudando a ressignificar o termo “cachaceiro”, a marca lança a campanha protagonizada pelo chef Batista, que também é um dos embaixadores da marca.

Plantação Laboratório O gerente Josias de Moraes

No filme Batista apresenta, com muito bom-humor e carisma, a história da cachaça que oferece, há mais de seis décadas, muito sabor e tradição, chegando há mais de 50 países. E, para envolver o público nessa viagem de conhecimento e boas ideias, o futuro “mestre cachaceiro” mostra todo o processo de produção da Cachaça 51 entre conversas com colaboradores da Cia. Müller de Bebidas, que explicam a importância de cada processo, com imagens da plantação e da fábrica; tudo ao som de uma trilha tipicamente brasileira, alegre e descontraída, acompanhando a imersão ao mundo de 51.

“A Cachaça 51 é um patrimônio nacional, reconhecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) como Marca de Alto Renome, sendo a cachaça mais vendida no mundo, fruto de anos de muito trabalho, investimento em tecnologia e inovação que se traduzem em qualidade, sabor e tradição. Por isso, queremos com o filme Por Trás da Ideia reforçar e enaltecer a história da 51 e todo o processo de fabricação para que as pessoas, assim como nós, tenham orgulho dessa marca que é 100% brasileira. E contar com alguém que tem o perfil democrático, como o chef Batista, que mesmo com o sucesso continua mantendo suas origens, como a 51, deixou a campanha ainda mais convidativa”, diz José Aidar Neto, Diretor Superintendente da Cia Müller de Bebidas.

Ao fim do vídeo, o chef Batista ressalta que “o importante mesmo é saber que apreciar uma boa cachaça (com moderação) e valorizar um produto de qualidade 100% nacional e o mais vendido no mundo é sempre uma boa ideia”.