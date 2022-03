Hernan Cattaneo, Nick Warren e outras 22 atrações se apresentam no Warung Day Festival, em Curitiba

Os dois artistas são verdadeiros ícones da música eletrônica mundial e se apresentam pela 1ª vez no Brasil

Os amantes da música eletrônica já podem fazer as malas para Curitiba, a 7ª edição do Warung Day Festival acontece no sábado, dia 9 de abril, no Parque das Pedreiras, em Curitiba. O evento receberá os principais nomes nacionais e internacionais desse estilo musical, como Hernan Cattaneo e Nick Warren, que se apresentam pela primeira vez no Brasil.

Hernan se consagrou como uma das grandes referências do segmento, tocando nos principais festivais e clubes do planeta



O principal evento de música eletrônica do Brasil chega em Curitiba com a maior edição da história, contando com uma estrutura com mais de 20 mil m², que trará um palco na Ópera de Arame (Ópera Stage), um dos principais símbolos do entretenimento curitibano, além de dois palcos na Pedreira Paulo Leminski (Warung Stage e Pedreira Stage), espaço tradicional do festival.

O britânico Nick Warren deu os primeiros passos como DJ no final dos anos 80, tocando principalmente reggae e música indie até apostar na house music que vinha se tornando cada vez mais popular no Reino Unido



O lineup contará com 24 atrações nacionais e internacionais, entre eles vários artistas que irão se apresentar pela primeira vez no Brasil. Serão quase 20 horas de programação ininterrupta. Entre os nomes de peso que se apresentarão estão os DJs Hernan Cattaneo e Nick Warren, que se apresentam juntos pela primeira vez no Brasil com um b2b que está entre os mais respeitados do planeta.

A partir do ingresso VIP, as opções contam com bares e banheiros exclusivos. No EXPERIENCE, uma nova experiência dentro do festival, o público terá acesso a todos os setores e serviço especializado de catering, com brunch, snacks, finger foods, soft drinks e muito mais



O festival tem três categorias de ingressos: Ingresso WDF, Ingresso VIP e Ingresso EXPERIENCE. Todos eles darão direito a visão frontal do palco, área coberta e acesso às três pistas do festival. O evento será realizado no dia 9 de abril, das 11h à 01h, e os ingressos estão disponíveis no site www.warungdayfestival.com.br, com vendas a partir das plataformas Blueticket e Ingresse.