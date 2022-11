Herbalife tem Shake 100% vegano, sem glúten e zero lactose

Marca amplia portfólio para vegetarianos com lançamento do sabor Frapê de abacaxi

Embalagem de 550 gramas e rendimento de 21 porções, produto oferece 23 vitaminas e minerais

A Herbalife Nutrition acaba de lançar os shakes nos sabores doce de leite, baunilha, morango e a novidade do verão Frapê de abacaxi (em edição limitada) com fórmula vegetariana, sem glúten e zero lactose.

Tudo foi feito com muito critério para não impactar na cremosidade e nos sabores dos produtos da marca. Os novos produtos continuam oferecendo uma composição balanceada de proteínas, carboidratos, lipídios, fibras, além de 23 vitaminas e minerais. Regularizados na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), são excelentes para serem utilizados em dietas para perda de peso conforme o rótulo.

Diretor-Geral da Herbalife Nutrition no Brasil, Jordan Rizetto

“Buscamos uma solução democrática para atender o público vegetariano, que representa cerca de 14% da população brasileira, além daqueles que têm restrição ao glúten e à lactose”, coloca o Diretor-Geral da Herbalife Nutrition no Brasil, Jordan Rizetto.

Qualidade e segurança – Os Shakes Herbalife Nutrition são desenvolvidos por uma equipe composta por mais de 300 cientistas, produzidos com as melhores matérias-primas, totalmente rastreáveis (do plantio à fabricação) e passam por mais de 150 testes rigorosos para garantir a segurança e o padrão da companhia. Ao longo dos últimos anos, a empresa investiu mais de US$ 300 milhões em infraestrutura de produção e qualidade.

Como adquirir produtos Herbalife Nutrition

Os produtos Herbalife Nutrition são comercializados exclusivamente por consultores independentes. Eles também estão disponíveis nos EVSs (Espaços Vida Saudável) — procure o mais próximo de você — e para compra online direto da Herbalife Nutrition por meio do programa Cliente Premium, que oferece descontos progressivos, entrega em domicílio, promoções e brindes exclusivos e todo o serviço personalizado do consultor independente (para quem se interessar).

Frapê de abacaxi é 100% vegano, sem glúten e sem lactose. Embalagem de 550 gramas e rendimento de 21 porções.

Para se cadastrar como Cliente Premium, acesse o site Link https://s2211.imxsnd17.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRmNsaWVudGUuaGVyYmFsaWZlbnV0cml0aW9uLmNvbS5iciUyRjozNDk1MTcxMzAxOmxlYW5kcm9AZ3J1cG9qYnIuY29tOjUzMDlmYToyYw== ou fale com um consultor independente Herbalife Nutrition.