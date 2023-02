Heraldo Pereira se emociona ao vivo com morte de Glória Maria: ‘Ela faz parte da minha vida’

A jornalista faleceu nesta quinta-feira (2) no Rio de Janeiro, aos 73 anos

Uma manhã de luto no jornalismo brasileiro. Morreu nesta quinta-feira (02), no Rio de Janeiro, a jornalista Glória Maria aos 73 anos, em decorrência ao seu tratamento contra o câncer. A dor do luto também emocionou colegas e admiradores, entre eles o âncora do Bom Dia Brasil, da TV Globo, Heraldo Pereira.

Apresentador não conseguiu conter as lágrimas em meio a notícia da morte da colega

Durante um link ao vivo, o advogado e jornalista fez referência a Glória Maria. “Momento muito difícil a perda da Glória em meio ao trabalho que a gente faz há tanto tempo. Ela faz parte minha vida, faz parte da minha carreira, da minha Ribeirão Preto, meus primeiros contatos foram na minha cidade natal. Minha mãe está em casa assistindo e ela é fã da Glória Maria”.

Glória deixa duas filhas

O apresentador não conseguiu conter as lágrimas e chorou ao vivo. “Ela é uma referência pra nós como jornalistas, referência como colega, referência pro nosso país. Momento difícil pra todos nós. Momento de muito luto pra todos nós”.

Morte da Jornalista

Glória estava internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, desde o dia 4 de janeiro para tratamento de saúde não divulgado.

Em dezembro, a veterana jornalista global foi afastada do programa Globo Repórter por questões de saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Glória Maria já havia ficado afastada por quase dois anos, inicialmente por licença médica no final de 2019 para cirurgia no cérebro, e posteriormente por conta da pandemia de Covid-19.