Henrique Fogaça estreia como piloto de rally cross-country de velocidade da Mitsubishi Motors

Chef, empresário, músico e jurado do programa MasterChef, Fogaça marca presença na categoria L200 Triton Sport RS Pró da Mitsubishi Cup e se junta a competidores ilustres em busca da vitória em uma das sete etapas do rally que serão promovidas ao longo do ano

Henrique Fogaça, chef, empresário, músico e jurado do programa MasterChef, agora pode adicionar mais uma habilidade em seu currículo: piloto de rally cross-country de velocidade da Mitsubishi Motors. Após participar de treinos em 2022, Fogaça fará sua estreia oficial como competidor na categoria L200 Triton Sport RS Pró, em uma das sete etapas da Mitsubishi Cup que serão promovidas ao longo do ano.

Fogaça é o mais novo piloto do Rally cross-country de velocidade

Com mais de 60 veículos especialmente produzidos pela Mitsubishi Motors alinhados no pórtico de largada, a primeira etapa acontece neste sábado, 18, no Autódromo Velocittà, em Mogi Guaçu. A Mitsubishi Cup é um rally que segue os regulamentos estabelecidos pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), oferecendo aos pilotos e navegadores a experiência de participarem de um ambiente familiar e prazeroso.

Henrique Fogaça assina como piloto da Mitsubishi Motors

Fogaça, que é apaixonado por motos e já pilota há algum tempo, não esconde a empolgação com a estreia oficial na competição. “Eu curto muito motos e pilotar em uma competição de rally estava entre os meus objetivos de vida e carreira, por isso, estou muito feliz de integrar o time de pilotos da Mitsubishi Motors e ansioso para a estreia da competição sábado, vai rolar muita poeira, velocidade e adrenalina, espero a torcida de todos”, afirmou o chef.

Além de Henrique Fogaça, a Mitsubishi Cup contará com competidores ilustres em suas oito categorias, que serão divididas de acordo com o carro e o nível de experiência dos competidores: Outlander Sport R, Outlander Sport R Pró, L200 Triton ER, L200 Triton ER Pró, L200 Triton Spor R, L200 Triton Sport R Pró, L200 Triton Sport RS e a nova L200 Triton Sport RS Pró. A nova categoria deve reunir os veículos mais rápidos de toda a competição, marcando a estreia do novo sistema de transmissão sequencial que será colocado nas picapes L200 Triton Sport RS, carros totalmente modificados com foco em performance nas pistas off road.

Com a abertura da 24ª temporada da Mitsubishi Cup neste sábado, os fãs de rally cross-country de velocidade terão muita emoção e adrenalina para acompanhar ao longo do ano, com diversas etapas promovidas em diversas cidades do interior de São Paulo.