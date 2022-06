HBO Max completa um ano de atividade na América Latina com mais de 20 milhões de downloads

Canal On Demand conquistou o público brasileiro além de consolidar parceria com o audiovisual do país

Há um ano na América Latina, a HBO Max celebra conquista de audiência local, com entrega de 44 produções e 20 milhões de downloads, só no Brasil, através da plataforma Google Play, E, claro, com milhares de conteúdos na plataforma, o serviço de streaming garantiu seu lugar na preferência dos espectadores que prezam por conteúdos de qualidade.

Reconhecida por seus títulos internacionais icônicos, vale lembrar que a HBO é a casa de Game Of Thrones e Sopranos, a empresa fez questão de inovar e investir em conteúdos originais nos países em que atua. Dessa forma a HBO Max valoriza a cultura e, acima de tudo, dá voz aos talentos locais.

Euphoria é a série mais popular na grade da HBO Max

Uma das vantagens que os assinantes encontram também na plataforma, é que a HBO Max possui um extenso catálogo de marcas reconhecidas, como Warner Bros., DC e Max Originals. São títulos consagrados e produções novas com potencial para agradar os espectadores. Você encontra ainda os títulos de grande sucesso, como Friends, Big Bang Theory e a série mais assistida, Euphoria.

Um grande diferencial da plataforma é que ela apresenta os maiores sucessos do cinema, nas produções da iniciativa “do cinema para a sua casa”, que leva os principais filmes à HBO Max logo após a estreia nas telonas, sem custo adicional. Filmes como Batman, Space Jam: Um Novo Legado e Esquadrão Suicida 2 já estão no catálogo e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa tem estreia prevista para 22 de julho.

estreia de Homem-Aranha prevista para 22 de julho

Incentivo ao Audiovisual

A HBO Max procura atuar em parceria com as produções locais dos países em que oferece seus serviços. Resultado disto é que apenas neste primeiro ano na América Latina, o serviço de streaming resultou em 44 produções de diversos formatos, entre séries, filmes, realities e documentários. Só no Brasil foram 21 produções, que envolveram 106 profissionais, entre eles Camila Pitanga, Angélica, Flávia Lacerda e 370 talentos latinos também se uniram à plataforma para realizarem as melhores histórias que ressoam a cultura local.

Os fãs de Game Of Thrones terão mais uma oportunidade de voltar ao universo dos dragões na nova série com estreia em agosto

Em um ano foram realizados 6 longas-metragens, 16 séries e minisséries, shows e documentários exclusivos. Entre os destaques de audiência estão a série mexicana Las Bravas F.C., que conta uma história de empatia e segundas chances em um time de futebol feminino; e o reality show brasileiro A Ponte: The Bridge Brasil, que conquistou crítica e audiência com seu formato inovador. No total a HBO Max lançou 12 unscripted/reality shows originais, 9 só no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Série mexicana Las Bravas F.C

Futebol também é um diferencial

As transmissões de futebol ao vivo foram um grande diferencial da HBO Max nos últimos meses. Na final da Champions foram 8.2 milhões de visualizações no Brasil e México, batendo o recorde entre todos os jogos exibidos pelo streaming. Em agosto, a plataforma trará novamente, para as audiências Brasil e México, todos os jogos da temporada 22/23 da UEFA Champions League ao vivo e sem custo adicional.