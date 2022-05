Havan investe em duas estreias nacionais da TV aberta nesse mês de maio

Varejista aposta em “Cozinhe se puder – Mestre das sabotagens” do SBT e o novo “Operação Cupido” da Redetv!

Não é de hoje que as lojas Havan são conhecidas pelas suas estratégias de marketing de alto nível na televisão. São quadros e competições patrocinados pela varejista e que enchem os olhos do telespectdor para conhecer alguma das megalojas espalhadas pelo país.

A aposta da vez da marca é a competição gastronômica “Cozinhe se puder – mestre das sabotagens” que vai ao ar no SBT, uma emissora já parceira da Havan, aos sábados 22h30. A atração conta com a apresentação de Otaviano Costa que está de volta ao canal onde estreou como ator.



Além da atração de dar água na boca, as lojas Havan apostou na estreia da Redetv! “Operação Cupido” que será comandada por Luciana Gimenez. O novo projeto da apresentadora tem um formato inédito no Brasil.

Rafaela Santos, responsável por mídias offline da Havan conta que os projetos foram cuidadosamente escolhidos para dar a oportunidade de ativação dos diferentes setores da marca, pois ela é muito abrangente: “Precisamos estar muito atentos as novidades do mercado e criar estratégias específicas para cada segmento da marca. São programas com públicos distintos, mas com formatos alegres e divertidos que tem tudo a ver com a Havan”, justifica.