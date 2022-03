Havan faz doações para famílias atingidas por enchente em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro

A entrega dos itens ocorreu no início deste mês com as doações sendo retiradas diretamente na megaloja Havan de Volta Redonda (RJ)

A Havan realizou a doação de 1,7 mil itens a famílias de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O município foi um dos atingidos pelas fortes chuvas e enchentes ocorridas desde dezembro de 2021.

Entre os produtos doados, 400 eram de Cama, Mesa e Banho, 500 femininos, 400 masculinos e 400 infantis.

A Havan realizou a doação de 1,7 mil itens a famílias de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro Foto: Lucas Tavares / Agência O Globo

Segundo a Câmara de Vereadores da cidade, diversas famílias perderam tudo, pois a represa precisou ser aberta em caráter emergencial, não dando tempo das pessoas se precaverem.

O dono da Havan, Luciano Hang, se solidarizou com as famílias atingidas e falou do carinho pelo estado carioca.

”Para nós, é uma honra poder contribuir de alguma maneira com essas famílias neste momento tão delicado”, disse o dono da Havan, Luciano Hang

“Temos duas lojas no Rio de Janeiro, sendo uma em Volta Redonda, cidade vizinha de Barra do Piraí, e sempre fomos muito bem recebidos neste estado. Para nós, é uma honra poder contribuir de alguma maneira com essas famílias neste momento tão delicado”.

A entrega dos itens ocorreu no início deste mês com as doações sendo retiradas diretamente na megaloja Havan de Volta Redonda (RJ).