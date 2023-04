Havaianas e Gerando Falcões lançam nova coleção Quebrada Cria com estampas de artistas das favelas

Após o sucesso do primeiro lançamento, Havaianas & Gerando Falcões se unem com artistas do Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte para estampar os novos produtos da coleção; 7% do valor líquido das vendas serão revertidos para os projetos da ONG

A marca Havaianas se uniu à ONG Gerando Falcões para lançar a coleção “Quebrada Cria” em 2022, com parte das vendas destinadas aos projetos da Rede. A iniciativa tem como objetivo conectar pessoas de diferentes contextos sociais e promover um caminho mais democrático com mais oportunidades. A Havaianas e a Gerando Falcões convidaram mais três artistas da quebrada para estampar os novos produtos A coleção foi um sucesso e em 2023, a Havaianas e a Gerando Falcões convidaram mais três artistas da quebrada para estampar os novos produtos. A coleção começa a ser vendida a partir de 17 de abril, com pré-venda a partir de 14 de abril. Os artistas Lilo Viana, Suellen Rodrigues e Vicente Santeiro foram selecionados através da curadoria de potências artísticas da Rede da Gerando Falcões para a segunda edição da coleção. Eles foram convidados a mostrar como enxergam a favela do futuro, e o resultado foram estampas cheias de cores, alegria e leveza. Havaianas entende a importância de conectar pessoas em diferentes contextos sociais A nova coleção Havaianas Quebrada Cria estará à venda em lojas físicas e e-commerce Havaianas de todo o Brasil, além de lojas de departamento e grandes redes varejistas.

Segundo Beto Funari, CEO da Alpargatas, “Queremos que a favela ocupe cada vez mais espaços físicos e culturais na nossa sociedade. Dar mais visibilidade para essas pessoas é só o primeiro passo de uma longa caminhada.” Beto Funari, CEO da Alpargatas A agência Gana, que criou o conceito da campanha de lançamento da coleção em 2022, também criou a nova campanha “Ocupando espaço a cada passo”, que traz uma provocação para que toda a potência criativa, inovação e tecnologia da quebrada seja cada vez mais reconhecida e chegue ainda mais longe.

Edu Lyra, fundador e CEO da Gerando Falcões, enfatiza a importância do projeto: "Além de toda a beleza do projeto, ele nasce do coração das favelas que atendemos e parte do valor é revertido para o combate à pobreza." A iniciativa é uma forma de promover a arte e a cultura nas favelas, além de incentivar a inclusão social e a igualdade de oportunidades. A coleção Quebrada Cria é um exemplo de como a criatividade pode ser usada para mudar a vida das pessoas e criar um futuro mais justo e democrático.