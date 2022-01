Harmony Lannes conta detalhes da sua trajetória na gastronomia e sobre seu amor por animais

Hoje em dia, a influencer cozinha por hobby e vive em um apartamento na Barra da Tijuca com suas cadelas e gatos. “A gente tá sempre junto fazendo alguma coisa e quando eu tô sozinha, fico pensando neles”, declara

Quem acompanha a modelo e influencer Harmony Lannes no Instagram já deve conhecer seus dois grandes amores: animais e gastronomia. Conhecida por dividir com os seguidores a sua rotina de cirurgias plásticas, Lannes conta em entrevista sobre sua rotina e trajetória.

Paixão pela gastronomia começou aos 18 anos

A modelo, de 32 anos, diz que a relação com a gastronomia começou em seu aniversário de 18 anos. “Quando eu fiz 18 anos meus pais fizeram uma festa, e a parte que eu mais me diverti foi quando o buffet tava lá montando, que foi num sítio que a gente tem. Eu fiquei encantada com aquilo, eu queria me meter nas coisas, eu queria aprender e eu falei ‘eu preciso fazer isso’, e meu pai ‘como assim você precisa cozinhar’?”.

Harmony explica que desde nova gostava de preparar pratos para os amigos e que seus pais e avó cozinham muito bem, mas que foi uma surpresa essa decisão, já que nunca tinha pensando em seguir com a profissão. Ela conta que seus pais são empresários há 20 anos e queriam que ela seguisse com a carreira de administração, mas ela não se via nessa área e ainda não sabia com o que iria trabalhar.



A influencer se considera mãe dos seus bichinhos

Após uma conversa com seu pai, Lannes iniciou um curso de culinária profissional no Senac e concluiu com mérito, tendo conquistado o prêmio de melhor cozinheira da turma. Depois disso, ela fez faculdade e especialização em gastronomia e trabalhou em alguns restaurantes como chef de cozinha, montou cardápios e saiu em revistas e jornais da região de Niterói/RJ, onde nasceu.

A influencer conta que decidiu então morar nos EUA e quando voltou já não queria mais trabalhar para os outros e quis abrir um restaurante, mas não teve dinheiro para essa empreitada, quando seguiu para o lado da moda.

“Há quatro anos eu me casei e voltei pra área de gastronomia. Voltei a fazer eventos e comecei a trabalhar com massas artesanais em Itaipuaçu/RJ, onde morava. Eu era super famosa, investia em marketing pesado e fazia massas maravilhosas, trabalhava bem. Quando começou a pandemia, eu parei de fazer, me separei, vim morar na Barra da Tijuca e parei com tudo”, diz a modelo.

Hoje em dia, Harmony cozinha por hobby para amigos e família, mas não trabalha mais com gastronomia. Sobre seu amor por animais, ela conta que quando foi casada, chegou a ter cinco cães e dois gatos. Hoje, divide a guarda deles com seu ex-marido. “De 15 em 15 dias a Jack e a Havana vem para cá e de vez em quando eu vou para lá e fico com as outras meninas”, explica.

A influencer se considera mãe dos seus bichinhos, que são a Golden Retriever Amarula e a mestiça Ninna (ambas resgatas), a Shitzu Danzka, três Cavalier Spaniel (Jack, Havana e Lola) e dois gatos Persa (Aminata e César, de oito anos).

“Hoje minha vida é com os bichinhos. Eu moro sozinha e minha vida é para eles, a gente tá sempre junto fazendo alguma coisa e quando eu tô sozinha, fico pensando neles, contando os dias pras ‘meninas’ virem, porque eu chamo de meninas, são minhas filhas. Ninguém entende nada, quem me conhece agora fica ‘que meninas?’, ai eu ‘a Jack e a Havana”, conta Lannes.

Harmony diz que está sempre tentando ajudar alguma causa relacionada aos animais e que quando morava com seu ex-marido, em uma casa grande, os dois não podiam ver algum cachorro sofrendo na rua que adotavam e depois resolviam o que fazer. “Não faço para ninguém ver, porque acho que essas coisas ninguém precisa ficar sabendo”, divide.