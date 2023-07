Harmonização íntima, você conhece? Dr. Ibraim Gustavo explica o procedimento que tem virado sensação

Homens e mulheres podem buscar a melhoria estética, que ajuda também na melhora do ato sexual

O termo harmonização está na moda. Mas uma modalidade diferente tem caído no gosto de muita gente: a harmonização íntima. O Dr. Ibraim Gustavo explica o procedimento que tem virado sensação e que ajuda na estética e também na melhora do ato sexual.

Procedimento é feito com hialurônico, bioestimulador de colágeno e botox Crédito: Arquivo Pessoal



O procedimento busca devolver a estética da região íntima, tanto de homens quanto de mulheres, já que a aparência da região genital pode ser modificada ao longo do tempo. “É indicado tanto para homens como para mulheres. É necessário uma avaliação assim como todo procedimento, para levantar a queixa e a necessidade do paciente”, explica Ibraim.

No homem, procedimento pode aumentar tamanho e diâmetro. Na mulher, rejuvenescimento. Crédito: Arquivo pessoal



O sucesso desta prática tem ocorrido após famosos afirmarem terem feito, estimulando muitos outros a procurarem pela harmonização. “A harmonização íntima vem dominando a área da estética desde pronunciamentos de celebridades, abrindo curiosidades e interesse. Mas ainda é pouco conhecida a população e meu intuito é educar as pessoas e meus pacientes quanto ao procedimento”, revela o médico.



O doutor acrescenta que o procedimento é bem simples, durante de 30 a 60 minutos, dependendo do caso. “É bem tranquilo. É utilizado anestesia local, sendo assim indolor. Utilizamos ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno e botox associado com laser. Para proporcionar no caso do homem aumento do comprimento e do diâmetro e, na mulher, rejuvenescimento, diminuindo a flacidez e proporcionando uma estética visual mais bonita”, detalha.



E o motivo para a procura? Dr. Ibraim responde: “Geralmente a causa maior é insatisfação com o órgão genital. Por incrível que pareça, a maioria dos meus pacientes não precisa em relação ao tamanho, quase todos têm tamanho considerável normal dentro do padrão brasileiro, porém buscam melhorar. É do instinto humano sempre querer mais”, diz.



Apesar de simples, o procedimento não indicado para algumas pessoas:

Homens com micropênis e no caso de paciente com alguma inflamação ou infecção (que deve ser tratada antes).

Mulheres gestantes, pós parto e com quadro de alguma inflamação ou infecção na região, devendo ser tratada antes do procedimento.

A harmonização íntima tem durabilidade de 12 a 18 meses, assim como qualquer outro procedimento de harmonização. Após a cirurgia, alguns cuidados são necessários, como higienização adequada , 5 dias sem atividade física, 5 dias sem uso de roupa íntima e 10 dias sem relação sexual. Um pequeno inconveniente diante dos ganhos:

“Os benefícios? Tem algo melhor que autoestima? Pois além de proporcionar melhoria estética do paciente, a harmonização íntima pode ajudar na melhora do ato sexual, do bem estar do paciente e isso reflete diretamente na vida pessoal e social de cada paciente”, finaliza o médico.