Harmonização facial: dermatologista responde as 15 dúvidas sobre o procedimento ‘obrigatório’ no BBB 23

Após o procedimento virar um dos assuntos mais comentados no país devido a quase todos os participantes do reality fazerem antes ou depois de participar programa, muitas dúvidas surgiram sobre resultados.

O Big Brother Brasil é o reality show de maior audiência no país, e a cada nova edição traz novas polêmicas. Além dos personagens, a edição de 2023, trouxe um assunto que estava estampado no rosto da maioria dos confinados: a harmonização facial. Procedimento que virou febre no Brasil, virou também um dos mais escolhidos pelos participantes do BBB 23.

Para Juliano Peluso, naturalidade é a palavra-chave. “É meu papel como médico especialista orientar o paciente sobre quais são as prioridades, para obter um resultado que corresponda às suas expectativas de maneira segura e natural”, comenta o especialista.



Um dos resultados mais surpreendentes foi o da atriz Bruna Griphao, que atualmente exibe um rosto com uma beleza harmônica e equilibrada. Fred Nicácio também virou assunto depois que a internet descobriu suas fotos de antes do procedimento. Alguns internautas afirmaram que o procedimento foi desnecessário e que teria deixado o rosto do médico exageradamente marcado.

Dr. Juliano Peluso é médico dermatologista, filiado ao Conselho Regional de Medicina, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, entre outras sociedades médicas nacionais e internacionais



Do outro lado está Paula, que entrou no reality sem ter feito nenhum procedimento estético e poucos dias após deixar o confinamento, passou a exibir um rosto completamente diferente. Bruno Gaga também se tornou assunto depois que o antes e o depois de sua harmonização foi divulgado. Os internautas comentaram que o procedimento não fez diferença e as críticas e ofensas foram inúmeras.

Se o excesso de marcações incomoda e a falta de resultados também, qual seria então, o ponto de equilíbrio? Existe um padrão a ser atingido através da harmonização facial? Por que as pessoas com etnias e características diferentes estão ficando com rostos iguais?



atualizado quanto aos mais novos tratamentos e tecnologias em procedimentos dermatológicos e defensor da naturalidade na dermatologia, e vai responder as principais dúvidas sobre harmonização facial e esclarecer tudo sobre o assunto.



1 – O que é harmonização facial, existem tipos?

A harmonização facial é um conjunto de vários procedimentos médicos que podem ser realizados para se alcançar um resultado de alinhamento e de correção de ângulos, que vão trazer mais harmonia e mais beleza para a face, realçar as características bonitas que a pessoa têm e vai tentar disfarçar alguma característica que não seja tão desejável.

Não existem tipos de harmonização facial, existem técnicas e associações que cada profissional pode utilizar, e isso muito vai depender da avaliação, da habilidade e da ética do profissional que está sendo consultado.

2 – Qual o seu conceito para harmonização facial?

É uma técnica excelente quando bem empregada, mas atualmente a harmonização facial está um pouco banalizada devido ao grande número de profissionais que realizam esse procedimento, muitos deles não são médicos, e não tem o treinamento e a formação necessária para conduzir um procedimento ou vários procedimentos na face de uma pessoa de maneira adequada e com harmonia.



3 – Qual é a ideia mais errada que as pessoas têm sobre a harmonização facial?

Uma ideia errada que as pessoas têm sobre a harmonização é que ela é capaz de corrigir todos os detalhes ou os desejos que a pessoa tenha, muitas vezes isso não é possível, porque existem limitações a esses procedimentos, sendo que em alguns casos são necessários procedimentos cirúrgicos com um cirurgião plástico para atingir o resultado desejado.



A avaliação correta é muito importante, porque não é uma técnica isenta de riscos, e para que haja uma redução desses efeitos adversos, é necessário uma anamnese, um exame clínico muito adequado, e o paciente tem que ser acompanhado e bem orientado durante todo o curso do seu tratamento para que consiga ser bem atendido e tenha o efeito almejado.



4 – O BBB 23 trouxe o assunto harmonização facial à baila por vários fatores, sobretudo porque quase todos os ex-participantes realizaram o procedimento. As críticas variam entre excesso e falta de resultado aparente. Diante da situação, o BBB 23 foi a grande vitrine para o procedimento ou apenas escancarou?

Muitas celebridades, influenciadores digitais e o próprio Big Brother Brasil escancararam a questão da harmonização facial. Ela já existia, já tinha uma fama muito grande, e muitas pessoas nos procuram para esse tipo de abordagem, entretanto, esta última edição do Big Brother mostrou várias facetas da harmonização facial.

Nós vimos participantes com o rosto extremamente modificado, outros nem tanto, e isso varia muito de pessoa para pessoa e não há nenhum mal. Talvez, pesar a mão demais em um procedimento como este pode descaracterizar, deixar a pessoa muito diferente do que ela realmente é, ou das características que ela tem. Isso varia muito do desejo do paciente, da avaliação do médico, da tomada de decisões sobre os tratamentos mais adequados e do resultado final que os dois vão chegar em conjunto.

5 – Se na harmonização facial, a proposta é realçar os traços para proporcionar mais harmonia e diminuir assimetrias, por que as pessoas em geral ficam com características muito parecidas, mesmo sendo de etnias, idades e sexos diferentes?



O fato de as pessoas estarem ficando cada vez mais parecidas se deve mais a má qualidade do profissional que está atendendo esses pacientes. Sempre é necessário individualizar, esta palavra é fundamental, cada pessoa é única, e sendo única, existe um tratamento que vai cair bem apenas para ela, e volto a dizer: muito depende da boa avaliação, da mensuração dos ângulos da face, do que pode ser alcançado e do que não se pode ser alcançado; com base em todos esses dados é possível chegar a um resultado adequado.



Essa banalização e essas receitas de bolo que muitos profissionais estão realizando, é que leva a grande parte dos pacientes a ficarem com uma “cara de caixa de sapato”, com o rosto muito quadrado, com características muito semelhantes. O profissional precisa respeitar que um rosto oriental é diferente de um rosto caucasiano, que é diferente de um rosto afrodescendente. Então, cada pessoa tem as suas características e nós temos que respeitar e enaltecer essas características, essa variedade que faz o mundo ser mais bonito, a beleza está na variedade, na individualidade de cada pessoa.

6 – Para quem a harmonização facial é indicada?

A harmonia facial e corporal é algo, acredito eu, que dermatologistas e cirurgiões plásticos busquem desde a sua formação, desde quando terminam a faculdade de medicina e em suas especializações, nos vários anos de estudo. Um bom dermatologista ou cirurgião plástico jamais vai procurar desarmonizar alguém. A busca pela harmonia é o grande objetivo que nós temos, então, a harmonização facial é indicada para todos, acho que todos podem de alguma forma fazer algo para harmonizar a sua face. Mesmo pessoas belíssimas podem fazer a sua manutenção de beleza, porque o envelhecimento é algo inexorável e vem com o tempo.

Então, a busca por esses procedimentos, por essa harmonia para deixar a face mais jovial atenuando os sinais do tempo, pode ser feita por todo mundo, desde que bem indicada, com uma boa orientação, para procurar sempre corrigir, sempre melhorar de uma maneira muito delicada, e de outro lado, ela não é indicada para quem procura grandes transformações ou tem ideias irreais sobre o que se deve e não se deve fazer; e sobre as modificações muito exorbitantes, não devem ser realizadas, existem limitações. Todo procedimento tem limitações e um bom profissional vai saber orientar.

7 – Existe contraindicação?

Alguns procedimentos que se usam em harmonização facial têm contraindicações clínicas já bem estabelecidas. Em mulheres grávidas, alguns procedimentos não vão poder ser realizados em mulheres em fase de amamentação, em pessoas com doenças de pele ativas como infecções no local do procedimento ou quadros de acne muito graves, ou que está se submetendo a algum tratamento dentário que possa estar com algum foco infeccioso. Existem algumas contraindicações clínicas como doenças autoimunes também, mas, tudo isso, somente um médico bem preparado poderá avaliar e saber orientar.



8 – Quem busca por resultados definitivos deve optar por quais técnicas?

Os resultados definitivos normalmente não acontecem com a harmonização facial. Existem alguns tipos de preenchedores definitivos que podem ser utilizados quando se parte para preenchimentos na face para harmonização facial, mas normalmente são limitados a lipoatrofia decorrente do HIV, e habitualmente não são mais utilizados os preenchimentos definitivos nos dias de hoje; até mesmo porque, o envelhecimento não é uma coisa estática, a nossa face vai mudando bastante ao longo dos anos, e é preciso acompanhar este envelhecimento, fazendo procedimentos adequados para cada fase da vida.

Muitas vezes, um produto definitivo colocado no rosto pode se deslocar ou vai ficar mal colocado conforme a face vai mudando, por isso deve ser evitado. Nem mesmo a cirurgia plástica é algo definitivo, muitas vezes é necessário realizar uma cirurgia plástica para se corrigir os sinais do envelhecimento em mais de um momento durante a vida, quem dirá, os procedimentos que são não invasivos como o uso do ácido hialurônico nos preenchimentos, da toxina botulínica para atenuar as linhas de expressão, ou das tecnologias como lasers, ultrassom microfocado, peelings, fios de sustentação, então tudo isso é muito mutável. Os procedimentos vão evoluindo e eu creio que essa é a beleza, a gente poder ir tratando a pessoa em cada momento que ela se encontra.

9 – É recomendado fazer algum tipo de acompanhamento psiquiátrico ou psicológico quando o paciente decide se submeter a esses procedimentos estéticos?

Não é necessário que todo paciente faça tratamento psicológico quando vai se submeter a harmonização facial. Se a pessoa não está emocionalmente ou psicologicamente estável já é uma contraindicação para se realizar qualquer procedimento.



Podemos tratar pessoas que estão bem conscientes do que pode e do que não pode ser alcançado. Quando o médico identifica que há alguma instabilidade psiquiátrica, ou psicológica no paciente, ele não deve indicar os procedimentos, e daí, invariavelmente deve-se tratar o quando psiquiátrico ou psicológico antes de se realizar qualquer procedimento desses.



Então esta é uma contraindicação: a falta de estabilidade emocional e psicológica do paciente já limita a realização de vários procedimentos médicos, mas para pessoas que não tem nenhuma alteração psicológica ou psiquiátrica, podemos realizar esses procedimentos sem a necessidade de se submeter a tratamento de acompanhamento psicológico.



10 – A harmonização é uma febre ou você acha que é um procedimento que está sendo estudado para se tornar permanente, tanto no sentido de ser mais durável quanto as pessoas vão seguir fazendo?

O conjunto de tratamentos dermatológicos que nós utilizamos para melhorar a aparência das pessoas, que podem ser chamados de harmonização facial ou não, estão sendo cada vez mais procurados, pois, o entendimento das pessoas sobre esses procedimentos está cada vez maior, então eu creio que eles vão ser sempre muito procurados, vão se tornar parte da rotina de autocuidados que a pessoa tem, como ir ao cabelereiro para pintar o cabelo, ir à manicure para fazer a unha, fazer a depilação, e isso já está se incorporando a rotina. As pessoas sentem que isso traz mais benefícios para elas, que traz satisfação, elas se sentem bem olhando no espelho e vendo que a sua imagem refletida combina melhor com a sua idade interior. Então, acho que isso vai se tornar algo mais presente nas pessoas de agora em diante sim.

11 – Você é um profissional adepto da “naturalidade”, por quê?

Na minha prática, já com 25 anos de medicina, eu busco sempre a naturalidade no curso de uma harmonização facial, todos têm a sua beleza, ela é única, por isso os procedimentos tem que ser individualizados. A cada pessoa que senta na minha frente, depois de escutar as suas queixas, os seus desejos, eu vou avaliar, vou ponderar junto com ela, nós vamos discutir os melhores caminhos para alcançar o resultado desejado, e a partir daí, consigo lançar mão de todos os procedimentos envolvidos em uma harmonização.



Seja toxina botulínica que vai tratar as linhas de expressão, seja os preenchimentos dérmicos que vão restaurar volume, vão melhorar ângulos, trazer mais volumetria para a face, seja os estimuladores de colágeno para tratar firmeza tanto da face quanto do corpo. Nós também temos hoje diversas tecnologias para nos auxiliar. Temos os mais diversos tipos de lasers, ultrassom microfocado, radiofrequência microagulhada, peelings, que são muito úteis na nossa prática para melhorar a estrutura e qualidade da pele.



O arsenal terapêutico que o médico tem é muito amplo, e nós sabemos usar esse arsenal terapêutico como um pintor utiliza as tintas numa aquarela. Nós temos que saber onde pontuar adequadamente cada um desses procedimentos para não banalizar e não deixar todo mundo com o mesmo rosto, e sempre buscar essa harmonia mesmo que não seja em uma única sessão, procurando alcançar a naturalidade desejada.



12 – Se o paciente não gostar do resultado da harmonização e quiser desfazer, qual é o procedimento?

Para se desfazer alguns procedimentos disponíveis na harmonização facial, existem tratamentos específicos. No caso dos preenchimentos com ácido hialurônico, que é o mais comumente utilizado e realizado na harmonização facial, existe uma enzima que degrada o ácido hialurônico chamada hialuronidase, e ela pode ser aplicada nas regiões onde foi realizado o procedimento, desde que a pessoa não tenha contraindicações a aplicação desse produto.

Essa enzima vai dissolver total ou parcialmente o ácido hialurônico injetado naquela região. Para procedimentos como peelings, lasers, toxina botulínica, existem tratamentos que podemos lançar mão para tentar minimizar, reverter, ou tratar alguma consequência indesejada dos resultados.



13 – Em que as pessoas precisam pensar antes de se submeter a uma harmonização, exceto o investimento?

Quando as pessoas pensam em fazer um procedimento de harmonização facial, a primeira coisa a se pensar é se isso vai cair bem para ela. Muitas vezes a pessoa não tem esse conhecimento, por isso é necessário e extremamente importante, procurar um bom profissional, um profissional experiente e que tenha ética para lhe orientar. Infelizmente, como em qualquer área humana, existem bons e maus profissionais.

Então, procurar um profissional habilitado e experiente, creio que seja extremamente importante. Essas pessoas precisam avaliar se aquele profissional é um médico com registro no Conselho Regional de Medicina, com Registro de Qualificação de Especialista, o RQE em dermatologia ou cirurgia plástica, para que possa ter mais segurança no procedimento a ser realizado. E também, se informar muito bem sobre o conjunto de procedimentos que estão sendo planejados, tirar todas as dúvidas com o médico para conseguir encontrar a melhor solução.



14 – Qual é o investimento?

O investimento nesses procedimentos de harmonização facial varia enormemente. Podem ser desde procedimentos muito tranquilos e acessíveis, até a procedimentos de milhares de reais. Isso vai variar muito conforme a avaliação que o médico vai ter sobre a face da pessoa. Pode ser uma associação de procedimentos, que nós percebemos que é o que dá mais resultado, como também pode ser indicado poucas intervenções caso a pessoa não tenha muito a ser feito ou não deseje grandes modificações. Então existe uma variação muito grande. E como existem algumas pessoas que vão ter um investimento maior no seu tratamento, é muito comum escalonar os procedimentos, fazer uma programação anual, para que a pessoa consiga ao longo do ano, realizar tudo o que é necessário para ela.

15 – Quanto tempo dura uma harmonização?

Os resultados da harmonização facial vão ter uma duração variável de acordo com o procedimento realizado, por exemplo, a toxina botulínica, que é usada para rugas de expressão vai ter uma durabilidade de quatro a seis meses. Enquanto os preenchimentos feitos com ácido hialurônico terão uma durabilidade de 10 a 18 meses muitas vezes, dependendo da substância, dependendo da área tratada, do estilo de vida da pessoa.



Os estimuladores de colágeno vão estimular o colágeno depois da aplicação por aproximadamente 24 a 26 meses. Os lasers vão depender muito do estilo de vida da pessoa, assim como os peelings. Os fios de sustentação podem estimular o colágeno por 1 a 2 anos, e os fios de tração terão o seu efeito durante 6 a 9 meses. Cada procedimento tem uma “durabilidade”. Por isso, é muito importante a recorrência nos tratamentos, sempre voltar ao consultório médico para fazer a manutenção. Depois da harmonização facial feita, é muito importante essa manutenção, é tão importante quanto o primeiro momento quando foram realizados os procedimentos principais.