Hairstylist dá dicas para profissionais da beleza se destacarem no Instagram e aumentarem a lucratividade

Adriano Gonçalves é dono de um dos salões de cabeleireiros mais famoso de Belo Horizonte

O Instagram é uma poderosa ferramenta de venda, network e relacionamento com o cliente. O hairstylist Adriano Gonçalves, 34 anos, que tem mais de 420 mil seguidores na rede social e é dono de um dos salões de cabeleireiros mais famosos e rentáveis de Belo Horizonte, o Mood Beauty, com faturamento de R$ 700 mil por mês, credita boa parte do seu sucesso ao uso estratégico da rede social.

“Fui usando bem as mídias sociais, principalmente no início da carreira, quando ainda não era conhecido, que consegui atingir os tão sonhados 6 dígitos na minha conta bancária. Pelo Instagram, é possível tornar o seu trabalho mais reconhecido e se destacar para um público ainda maior, aumentando o seu raio de alcance com um conteúdo bem trabalhado”, explica Adriano Gonçalves.

Para Adriano, o segredo de fazer sucesso nas plataformas digitais está na dedicação



Para muitos empresários e prestadores de serviço, a rede social se tornou a principal ferramenta de divulgação de trabalhos. Em 2021, segundo dados da Statisa, o Instagram bateu o número de 100 milhões de brasileiros ativos na plataforma.

“Hoje invisto em torno de 40% do meu faturamento em ações de tráfego pago, aliados ao trabalho com videomakers no meu dia a dia”, afirma o hairstylist.



Um bom conteúdo é essencial

Porém, não basta só começar a investir em tráfego pago. É essencial pensar o conteúdo do seu negócio de forma estratégica. “É por meio do conteúdo que você desperta o interesse de outros profissionais e de potenciais clientes com técnicas modernas, pois, todos estão sempre em busca de inovações na área da beleza. Trabalho que não é visto não é lembrado”, destaca.

Para Adriano, o segredo de fazer sucesso nas plataformas digitais está na dedicação: “Explore todos os formatos de conteúdo, grave vídeos de qualidade e, principalmente, tenha constância e comprometimento com a postagem de conteúdo”, ensina.