Gusttavo Lima lança destilado Vermelhão no próximo sábado, 23, em Minas Gerais

A expectativa é que a nova marca chegue a mais de 1 milhão de pontos de vendas em 5 anos

Se Gusttavo Lima já era considerado o Embaixador na música, ele mostra que também será nos negócios. O cantor está prestes a lançar a própria bebida, o ‘Vermelhão’, um destilado premium da categoria amaro, que será lançado no sábado, dia 23, em Belo Horizonte-MG durante o evento Buteco.

“O Vermelhão me traduz, com uma combinação de notas de sabores, além de um balanço perfeito de álcool, doçura e amargor. Tenho certeza que a galera vai se apaixonar por essa mistura”, disse o cantor



Seguindo os passos de grandes estrelas, como George Clooney e Ryan Reynolds, Gusttavo criou a própria marca de destilado e a expectativa é que a bebida chegue a mais de um milhão de pontos de vendas em todo o país em até cinco anos. O ‘Vermelhão’ contará com uma garrafa de 700ml e será produzido pela Better Drinks, grupo de bebidas premium sócio do cantor.

“Começamos a falar com o Gusttavo em fevereiro e em março a bebida estava pronta. Somos inovadores, muito ágeis”, conta Felipe Della Negra, co-fundador e CEO da Better Drinks



“O Vermelhão é um produto diferenciado feito a partir das minhas próprias lembranças. Eu disse tudo o que esperava de um destilado e acompanhei todas as etapas de produção, definindo a cor, o cheiro e o sabor. A bebida traz o aroma do orvalho da manhã e de terra molhada, que são coisas que amo, pois trazem memórias da minha origem, quando vivia na roça”, conta Gusttavo Lima.

Os fãs podem esperar por uma bebida de alta qualidade, que ainda promoverá um novo canal de conexão e proximidade com o artista, já que estará disponível em lojas físicas



A bebida foi desenvolvida completamente a partir da vontade de Gusttavo Lima em parceria com Márcio Silva, um dos bartenders mais premiados do Brasil. Cada ingrediente e nota foram pensados pelo artista para transmitir algo único e com a identidade dele para que quem consumisse se sentisse ainda mais próximo do músico.