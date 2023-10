Cantor Gusttavo Lima negocia um Boeing 737 e pode se tornar o dono do maior avião particular do Brasil

A Balada Evento e Produções, empresa de Gusttavo Lima, reserva matrícula para um Boeing 737-700 BBJ

O cantor sertanejo Gusttavo Lima está prestes a elevar seu status de estrela da música para o de magnata da aviação. A Balada Evento e Produções, empresa do artista, reservou a matrícula PS-BBJ para a mais recente aquisição de Gusttavo Lima – um Boeing 737-700 BBJ (Boeing Business Jet). A notícia, que foi revelada recentemente no registro de aeronaves brasileiras, deixou fãs e entusiastas da aviação intrigados.

Confira abaixo as imagens internas da aeronave e seu mapa, da maneira como ela foi vendida pela Comlux, lembrando que modificações podem ser feitas a pedido do cantor:

Embora o Boeing 737 não seja novinho em folha, com 24 anos de uso, ele sempre foi mantido em excelente estado como jato executivo. A aeronave, com número de série (msn) 29865, foi fabricada em 1999 e inicialmente entregue à empresa suíça Privatair. Em 2007, ela passou a fazer parte da frota da Royal Jet, dos Emirados Árabes Unidos, onde voou até meados de 2023. Desde junho deste ano, o jato está armazenado em Abu Dhabi, aguardando seu novo proprietário.

Cantor Sertanejo entra para o Clube dos Aviadores com seu Boeing 737 a caminho

Ainda não há uma data confirmada publicamente para o traslado da aeronave ao Brasil, mas quando esse processo se concretizar, Gusttavo Lima se tornará o proprietário de um dos maiores jatos executivos do país. Essa aquisição o colocará no mesmo patamar que os banqueiros do Banco Safra, que também possuem um Boeing 737-700 privado. Vale ressaltar que o jato do Safra é um pouco mais recente, fabricado em 2001.

Atualmente, a empresa do cantor possui uma frota de aeronaves impressionante, com quatro aeronaves registradas em seu nome. Isso inclui um Cessna 680 (PR-FOR), um Cessna 560 XLS (PR-TEN), um Bombardier BD-700 (PR-OOF) – este último com o certificado de aeronavegabilidade suspenso – e um helicóptero Eurocopter EC-130 (PT-SBH).

Gusttavo Lima investe em Boeing 737 para viagens internacionais”

Com a chegada do Boeing 737, Gusttavo Lima não apenas fortalece sua presença na indústria da aviação, mas também amplia sua capacidade de realizar viagens nacionais e internacionais com estilo e conforto. Fica a expectativa de quando veremos o cantor decolando em seu novo avião, levando sua música para os céus. Afinal, para Gusttavo Lima, o céu não é o limite – é apenas o começo de novas aventuras e voos emocionantes.