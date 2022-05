Guitarrista gospel promete fazer barulho na cozinha do MasterChef Brasil, com rock e pratos deliciosos

Jason é o cozinheiro oficial da sua casa e diz que lá nada é jogado fora: “seu lixo é o meu luxo”, brinca

O catarinense, de Florianópolis, Jason Souza Junior, 40 anos, promete fazer muito barulho na cozinha do MasterChef Brasil 2022. Guitarrista de uma banda gospel e amante do bom e velho “Rock n’ Roll”, o competidor decidiu se dedicar ao que ama após sofrer um grave acidente.

O participante é um dos 16 integrantes desta edição, que promete ser a mais acirrada de todos os tempos. Com apresentação de Ana Paula Padrão e com o time de jurados composto por Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo, o talent show começou na terça (17), à partir das 22h30, logo após o programa Faustão na Band, com transmissão simultânea no band.com.br e no aplicativo BandPlay.

Jason Souza é o participante do Masterchef Brasil (Foto: Reprodução)

Quando o assunto é cozinhar, Jason diz que liga logo uma música e pega todos os alimentos com prazo de validade próximo de vencer para fazer suas invenções, focado em evitar ao máximo o desperdício em sua casa, onde mora com sua esposa e duas filhas.

“Adoro cozinhar com música, sabe? ‘Rock n’ roll’ tá sempre lá em casa. Minha filha de quatro anos tem uma playlist de Pop/Rock e ela que bota e aí eu começo a cozinhar. As minhas criações são sempre no final de semana, porque eu tenho um apego muito grande pelos alimentos e como não estou trabalhando aos finais de semana, pego tudo que está sendo passado, frutas, verduras e, em vez de jogar fora, eu crio. Eu tenho um apego, não jogo nada fora, tudo eu transformo. Eu sou capaz de pegar um tomate, pelar o tomate, desidratar a casca e transformar em pó pra fazer sei lá o quê, mas eu faço alguma coisa, nada vai fora. Teu lixo é meu luxo”, conta.

Jason usa os finais de semana para inventar os pratos exóticos (Foto: Reprodução)

Cozinheiro oficial do seu lar, o participante dificilmente repete um prato e conta que montou uma banda gospel, onde é guitarrista, para ajudar a Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, onde frequenta, além de ser empresário “Eu sou bem barulhento, não sei porque ainda não fui expulso da igreja, só por Deus mesmo, mas estamos lá pra isso”, brinca.

O “manezinho” da ilha, como é conhecido, começou a cozinhar escondido de seus pais, ainda na adolescência, mas foi só depois do nascimento da primeira filha que começou a levar a culinária mais a sério. Depois de um grave acidente, resolveu mudar de vida e se dedicar ao que realmente ama.

O prato preferido do aspirante a cozinheiro profissional é o bacalhau. “Bacalhau à Zé do Pipo, em especial. É um prato bem complexo, onde eu aprendi com o amigo Duarte Aguiar, português nativo. E aí eu trouxe isso pro meu paladar e quero trazer isso para vocês”, revela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jason começou a cozinhar escondido dos pais e hoje está no Masterchef (Foto: Reprodução)

Determinado, obstinado e com personalidade forte, Jason diz que não veio para o MasterChef Brasil para fazer amizades e sim para levar o tão sonhado troféu para casa.

A 9ª edição do talent show terá 17 episódios, que serão gravados nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP), e vai entregar R$300 mil ao cozinheiro amador que vencer a temporada, assim como o tão desejado troféu e premiações oferecidas pelos patrocinadores.

Guitarrista gospel promete fazer barulho na cozinha do Masterchef (Foto: Reprodução)

Além de passar na emissora Band, o programa ganha exibição no canal Discovery Home & Health e no discovery+, a partir do dia 20, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h25.