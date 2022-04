Guia de economia e finanças, CNN Money estreia nesta segunda-feira (4)

Estreia nesta segunda-feira, dia 04 de abril às 6h15, o CNN Money, novo produto sobre finanças e economia da CNN Brasil, sob o comando de duas referências da área: Thais Herédia e Priscila Yazbek. O programa terá 45 minutos, de segunda a sexta-feira, para falar com quem investe e precisa decidir como cuidar bem do próprio dinheiro. A ideia é ajudar na compreensão do que aconteceu no dia anterior e informar sobre as expectativas para a agenda do dia que começa. O CNN Money terá também uma versão em podcast e participações nos jornais CNN Novo Dia (7h) e Live CNN (11h).

Thaís Herédia



Ao lado de especialistas, as âncoras vão analisar o panorama geral da economia do Brasil e do mundo. “A CNN Brasil cria este espaço exclusivo para tratar da economia, o tema que mais interessa aos brasileiros, como comprovam recentes pesquisas de opinião”, afirma Thais. A jornalista fala sobre o conteúdo do CNN Money, que promete entregar informações criteriosas com agilidade. “Nós vamos conversar com quem entende de economia e com quem não entende, vamos mostrar o que está acontecendo no mercado, como agora, por exemplo, dentro do contexto da guerra e das eleições, o que adiciona vários elementos importantes ao debate”, esclarece.

Priscila Yazbek





Priscila Yazbek explica que o CNN Money vai “dar o start do dia para os investidores e para quem gosta de economia, com a intenção de ajudá-los a entender o que acontece na área e interpretar os fatos importantes para a tomada de decisões”. Priscila vai ficar de olho em todas as novidades do mercado financeiro e nas bolsas de valores da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos, que definem o rumo dos investimentos no mundo inteiro. “Vamos, por exemplo, falar do sobe e desce dos mercados, dar um panorama do que está acontecendo na economia para o pessoal de casa saber o que esperar do dia que está começando.”



Para falar com quem tem ou não intimidade com a economia, o CNN Money terá linguagem coloquial e acessível. O objetivo é ser um guia visual com informações indispensáveis sobre tudo o que pode interferir nos rendimentos, num momento em que milhares de brasileiros passaram a financiar a atividade econômica por meio de ações na bolsa de valores. “Juntos vamos escrever a história da economia brasileira”, conclui Thais Herédia.