Guerreiro & Cavaleiro: Conheça a história por trás da marca queridinha das celebridades brasileiras

Criada por um casal, a marca já vestiu Anitta, Juliette e até mesmo a eterna rainha dos baixinhos, a Xuxa

Gabriel Guerreiro e Daniel Cavaleiro são paraibanos e se conheceram em 2006, em uma exposição e desde o primeiro momento encontraram muitas afinidades. Começaram a namorar no mesmo dia e hoje já são 17 anos juntos. A marca foi criada no mesmo ano e eles nunca mais nos desgrudaram. “Foi um sonho construído a dois. Antes de sermos Guerreiro & Cavaleiro a marca passou por outros nomes, até que chegamos no atual, que foi sugestão de um amigo. Amamos o nome de cara e logo registramos a marca. Acreditamos que tudo tem um momento certo de acontecer, e esse nome representa bem nosso trabalho pois é um nome muito forte e sinônimo de orgulho”, conta o casal, Gabriel e Daniel.

Juliette veste criação de Guerreiro & Cavaleiro. Créditos: Instagram

Mas se engana quem pensa que trabalhar em dupla ou melhor, em casal, é um mar de rosas o tempo todo. “Em todo lugar existem atritos, ainda mais com duas cabeças pensando. Apesar de às vezes termos ideias diferentes, nós somos muito de boa com isso. No geral nossos pensamentos e ideias combinam bastante”, confessam os estilistas.

Elza Soares também foi uma das artistas favoritas que a dupla vestiu. Créditos: Instagram

Apesar de serem paraibanos e passarem os primeiros anos da marca em João Pessoa, eles sentiram que a cidade tinha ficado pequena demais para eles e decidiram se mudar para o Rio de Janeiro. “Temos dois amigos que moram no Rio e eles perturbaram a gente para sair de João Pessoa na época. Sabíamos que tinham que enfrentar essa mudança pois seria positivo para a marca e aproveitamos esse convite, com o conforto de saber q teríamos duas pessoas conhecidas em uma cidade grande como Rio de janeiro”, relembram.

Luciana Gimenez veste conjunto todo brilhoso criado pela dupla de estilista. Créditos: Instagram

Com a mudança surgiu novas oportunidades, uma delas foi a de vestir a Anitta, que na época estava em ascensão na carreira de cantora. “Nós e Anitta praticamente iniciamos juntos, ela explodiu em 2013, que foi o ano que chegamos ao Rio de janeiro. Para ela fizemos inúmeros looks de shows e TVs, então para nós foi um grande momento, vestir uma artista que estava entrando no cenário de maneira tão impactante. Atualmente criamos looks para muitos artistas, celebridades e pessoas que apreciam a moda. Acabamos nos distanciando da Anitta pela correria do trabalho dela e também pela vontade de que tínhamos de investir também em outros públicos, por isso há algum tempo não trabalhamos juntos”, contam.

Nicole Bahls usa vestido e botas com fundo preto e aplicação colorida criados pelo casal. Créditos: Instagram

Embora houve um distanciamento com a Anitta, os estilistas tiveram outras parcerias de sucesso. Hoje me dia eles vestem artistas e celebridades como Juliette, Gloria Groove, Luciana Gimenez, Nicole Bahls e Mari Gonzalez. “Vestir grandes celebridades é sempre uma honra e é muito importante para visibilidade da marca, mas não ficamos apegados a isso… Nossas clientes não só celebridades. Claro que algumas ocasiões ficam marcadas na nossa memória por serem artistas que amamos e admiramos desde sempre. Cada cliente tem uma particularidade, tem uma característica que é própria de cada um e temos que saber lidar com isso par que todos fiquem satisfeitos. Vestir celebridades não é fácil, principalmente nós que temos uma diversidade de celebridades… cantores, atores, influencers digitais etc. Amamos a moda e acreditamos que ela merece ocupar todos os espaços e não ficar restrita às pessoas públicas”, revelam.

Gloria Groove usa look criado pela dupla de estilista. Créditos: Instagram

Apesar de vestirem inúmeros artistas e celebridades, existem sempre aqueles que se tornam inesquecíveis. “Foram muitas pessoas que marcaram a trajetória de Guerreiro e Cavaleiro pela admiração que temos ao profissional e à pessoa. Apesar de todos terem um lugar especial em nossa história, há ocasiões bem marcantes, como o momento em que fizemos o look pra Xuxa, nossa rainha, e também pra Elza Soares, cujo talento transcendeu as gerações e foi uma mulher de muita fibra”, lembram.

Mari Gonzalez veste roupa toda verde criada por Guerreiro & Cavaleiro. Créditos: Instagram

E como não há limites para um casal de paraibanos que saiu do nordeste para ganhar o Brasil, eles sonham alto quando o assunto é vestir artistas internacionais. “Acho que é o trivial de todo estilista, alcançar ícones que estão em evidência no mundo. No nosso caso, Beyoncé e Rihanna”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Xuxa usa vestido todo trabalhado na cor prata, a apresentadora foi uma das celebridades que o casal mais gostou vestir até hoje. Créditos: Instagram

Ainda que a marca Guerreiro & Cavaleiro não crie coleções, Gabriel e Daniel sonham em fazer um Desfile Show algum dia. “Por enquanto estamos nos dedicando aos pedidos sob encomenda e exclusivos. Podemos dizer que esse trabalho dedicado tem ocupado muito nosso tempo, a demanda é intensa durante todo o ano e a maioria das peças é bordada à mão. Trabalhos artesanais envolvem muita devoção e tempo”, explicam.

E entre os objetivos futuros da dupla está o de ocupar o Brasil inteiro do norte ao sul. “Claro que faz parte desse sonho vestir grandes nomes fora do Brasil, mas nunca vamos abandonar o mercado nacional que deu tantas alegrias pra gente, amamos compor looks para todos e a marca é democrática, tem looks de alta costura e looks também para todas as ocasiões”.

Eles confessam que ainda faltam coisas ainda para a realização completa, mas celebram todos os degraus que já subiram. Foram muito desafios enfrentados durante a trajetória deles. “Ser microempresário no Brasil ainda é muito complicado, esse é o maior desafio. Provar que marcas pequenas e nordestinas podem chegar a algum patamar maior. Ainda mais no quesito moda, que se concentra muito em algumas cidades específicas do nosso país”. Mas eles seguem firmes e fortes porque a maior inspiração deles está sempre presente. “A inspiração foi e continua sendo o amor à moda”, finalizam.