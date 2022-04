Guaxupé (MG) recebe grande espetáculo da música nacional

Com patrocínio da IHARA e apoio da Prefeitura de Guaxupé, evento promove de forma gratuita o encontro entre os artistas Zezé Di Camargo & Luciano e Orquestra

Com o objetivo de valorizar a cultura nacional, o projeto CONCERTOS IHARA traz para Guaxupé (MG) o melhor da música nacional. Os escolhidos para a apresentação foram a Orquestra Contemporânea Innovare (OCI) e os convidados especiais Zezé Di Camargo & Luciano, artistas que sempre retrataram e homenagearam o interior do Brasil em suas canções. O evento estava programado para março de 2020, mas foi adiado devido à pandemia da Covid-19. Agora, retorna em grande estilo e seguindo todos os protocolos sanitários vigentes.

Gratuito e aberto ao público, o show acontecerá no dia 29 de maio, às 17h, na Rodovia Jamil Nasser, na altura entre Chácaras Bom Jardim e Bairro Limoeiro. O evento será iniciado com a apresentação de artistas de Guaxupé, a fim de valorizar a cultura da cidade: Coral Master de Guaxupé e Orquestra de Sopro e Percussão de Guaxupé. Depois disso, sobem ao palco a Orquestra Contemporânea Innovare e Zezé Di Camargo & Luciano para fechar a noite. Um grande sonho, que se tornou realidade graças ao patrocínio da IHARA, empresa especializada em tecnologia para proteção de cultivos.

“Por onde o CONCERTOS IHARA passou foi um grande marco na cidade e entendemos que este é um momento muito aguardado e importante de retomada desse projeto, principalmente depois de um período tão difícil, em que ficamos sem eventos presenciais devido à pandemia. São projetos sociais e culturais como esse que reforçam que, além de levarmos soluções inovadora para a agricultura brasileira, também buscamos fortalecer nosso comprometimento com as comunidades onde atuamos”, afirma Gabriel Saul, Gerente de Comunicação da IHARA.

O projeto é enquadrado na Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio Apresenta da IHARA, apoio da Prefeitura de Guaxupé e realização da Marolo Produções, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada.

Gabriel Saul, Gerente de Comunicação da IHARA

Serviço

CONCERTOS IHARA

Data: 29/05/2022

Local: Rodovia Jamil Nasser S/N

Endereço: Rodovia Jamil Nasser (entre Chácaras Bom Jardim e Bairro Limoeiro), Guaxupé MG.

Horário: 17h

Entrada franca