GSH Corp doa 2,5 toneladas de alimentos às famílias atingidas pela chuva na Bahia

Toda a população brasileira tem se mobilizado para ajudar as vítimas

Desde dezembro, algumas cidades da Bahia têm sido atingidas por chuvas fortes que têm destruído grande parte das casas.

Pesquisas mostraram que mais de 660 mil pessoas foram afetadas e mais de 90 mil estão desabrigadas por conta das enchentes no estado. A GSH Corp, plataforma gestora de serviços especializados em saúde, fez uma grande ação para ajudar as vítimas.

A GSH Corp é uma plataforma gestora de serviços especializados em saúde dedicada a fornecer soluções para apoiar diagnósticos e tratamentos para pacientes de sistemas de saúde

Todo o Brasil tem tentado se mobilizar de alguma forma para ajudar as famílias atingidas pela chuva. Alguns artistas estão leiloando itens de luxo para doar o valor para as vítimas. A GSH Corp, que atua em todo o território nacional, doou 2,5 toneladas de alimentos não perecíveis para as famílias afetadas pela chuva.



Mais de 350 pessoas já ficaram feridas por conta das chuvas na Bahia

“O Grupo GSH leva muito a sério o cuidado e a integridade social que ajudou a empresa a conquistar o posto de referência na área de hemoterapia. Nos solidarizamos com a população da Bahia, que atravessa uma situação delicada em decorrência das fortes chuvas que afetaram algumas cidades do Estado”, diz Carlos Delmonaco, vice-presidente.

A empresa tem o costume de estar sempre apoiando campanhas em prol da população brasileira

O Grupo GSH sempre deixou claro que a responsabilidade social é uma das premissas da companhia, que desde 2015 participa de forma ativa do projeto social FUNDAÇÃO ABRINQ, que atua em prol dos direitos da Criança e do Adolescente. Durante a pandemia, a empresa realizou campanhas de doação de alimentos e máscaras para ajudar as populações em situações de risco.