Grupo Ubique oferece curso gratuito preparatório para concurso de Diplomata

A plataforma, criada pelo diplomata Marcílio falcão, já ajudou cerca de 11 mil alunos que desejam seguir na carreira

No dia 17 de abril será realizada a primeira fase do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD). São ofertadas 34 vagas para o cargo de Terceiro-Secretário com salário inicial de R$ 19.199,06. Com salários atrativos, que vão até 27 mil reais aproximadamente, muitas pessoas sonham em trabalhar na área diplomática, mas não sabem como se preparar adequadamente para as provas.

Pensando nisso, o Grupo Ubique, plataforma de cursos voltados para quem quer se tornar diplomata e que já ajudou cerca de 11 mil alunos, lançou um curso de reta final totalmente gratuito para ajudar os candidatos.

Pensando nisso, o Grupo Ubique, plataforma de cursos voltados para quem quer se tornar diplomata e que já ajudou cerca de 11 mil alunos, lançou um curso de reta final totalmente gratuito para ajudar os candidatos.

Criado em 2019 pelo diplomata Marcílio Falcão, o Ubique surgiu após ele perceber que os métodos tradicionais de ensino faziam muitos candidatos passarem a maior parte do tempo exercitando atividades pouco produtivas:

“Os cursinhos faziam propagandas dizendo que tinham a maior carga horária do mercado, como se isso fosse uma coisa boa. Imagine fazer um curso com mais de 100 horas de aula e ainda por cima consumir toda a carga de leitura necessária, realizar exercícios, preparar seu material de revisão, etc., ou seja, tudo que é necessário para desenvolver a competitividade ideal para a prova. A preparação era feita levando em consideração apenas o consumo de informação e não o outro lado da moeda, que é o desenvolvimento das competências linguísticas relacionadas com a produção textual”, explica.

No curso gratuito oferecido pelo grupo Ubique, a carga horário aproximada será de 40/50 horas. Haverá aulas sobre os temas mais relevantes de Português, História Geral e do Brasil, Geografia, Economia, Política Internacional, Direito e Inglês. Assuntos com alta probabilidade de serem cobrados na primeira fase do concurso.

Marcílio Falcão

O programa foi elaborado pelo experiente corpo docente do grupo, formado por mais de 30 diplomatas, acadêmicos internacionalistas e professores especializados e que oferecem a melhor preparação do mercado.

As inscrições para o curso gratuito podem ser feitas através do link: https://www.grupoubique.com.br/offers/LnT2zLp4/checkout

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No blog do curso, é possível encontrar também artigos riquíssimos com orientações para que os alunos montem seus planos de estudos, saibam escolher a bibliografia, além de dicas sobre como estudar os idiomas e muito mais.