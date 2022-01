Grupo Trasmontano inaugura novo centro médico no maior shopping da América Latina

A unidade possui capacidade para atender aproximadamente mil pessoas diariamente e conta com diversas especialidades

Recentemente, o Grupo Trasmontano inaugurou seu mais novo centro médico no Shopping Aricanduva, em São Paulo. Com capacidade para atender cerca de mil pacientes por dia, a escolha do local se deu pelo fato de ser o maior espaço de compras e entretenimento da América Latina.

“A escolha do Grupo Trasmontano pelo Shopping Aricanduva foi estratégica porque ele é o maior shopping da América Latina, e com grande movimento. Além disso, a Zona Leste tem a maior população da cidade, então, exatamente por isso, nós optamos por inaugurar este novo empreendimento em um local onde poderíamos oferecer as melhores condições de assistência ao nosso público”, explica Dr. Julio Cesar de Machado Lobato, principal executivo do Grupo.

presidente da empresa, Sr. Fernando José Moredo.

A rede surgiu em 1932 e tinha como objetivo atender os portugueses. Na década de 1980, esta passa a oferecer assistência a toda população paulistana, independente da nacionalidade. “São mais de 89 anos de história dedicados à saúde e ao bem-estar de nossos associados”, declara o presidente da empresa,Sr. Fernando José Moredo.

O grupo é formado pela operadora com cerca de 100 mil vidas, o Hospital IGESP, que atualmente é referência em medicina de alta complexidade em São Paulo e pela faculdade FASIG, uma instituição que tem em sua essência a responsabilidade com a qualidade da saúde no país por meio da formação qualificada dos novos profissionais que irão integrar a saúde brasileira.

O grupo é formado pela operadora com cerca de 100 mil vidas, o Hospital IGESP, que atualmente é referência em medicina de alta complexidade em São Paulo e pela faculdade FASIG

O novo centro médico conta com uma equipe especializada para a realização de consultas em variadas especialidades, como: Cardiologia, Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia/Obstetrícia e Otorrinolaringologia. A rede também se prepara para oferecer o serviço de coleta de exames e procedimentos ambulatoriais mais simples.

Além disso, o local fica localizado em uma área de um milhão de m², com estacionamento gratuito com mais de 14 mil vagas e é o shopping de maior preferência dos consumidores da Zona Leste de São Paulo.

“O Grupo Savoy nos deu uma excelente condição de parceria, além de um espaço muito bonito, onde oferece conforto e comodidade aos associados. Nossa meta é sempre oferecer serviços com qualidade diferenciada”, explica Dr. Alcides Felix Terrivel, vice-presidente do Grupo Trasmontano.

A empresa tem como missão prestar assistência médica de qualidade, visando a promoção da saúde de forma global, em prol de uma maior qualidade de vida para os seus associados. “Foi com o espírito de luta e de conquistas que cinco abnegados portugueses deram início a esta grande obra, o Centro Trasmontano de São Paulo”, conta Sr. Moredo.

A empresa tem como missão prestar assistência médica de qualidade, visando a promoção da saúde de forma global, em prol de uma maior qualidade de vida para os seus associados

“Estamos muito felizes com a inauguração porque é um passo que estamos dando no sentido de inovação, não existe atendimento ambulatorial em shopping, então é uma experiência inédita para o grupo”, cita o presidente do grupo.

O Sr. Moredo também explica que outro fator importante é que a densidade demográfica da Zona Leste é muito alta, com uma população superior a três milhões de habitantes e esta área está muito carente. “O nosso maior interesse é servir muito bem os nossos associados, pois só existimos por causa deles, essa é a nossa finalidade principal”, destaca.