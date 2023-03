Grupo São Cristóvão Saúde abre inscrições para uma “Imersão em arquitetura e engenharia hospitalar”

Evento de capacitação profissional terá como estudo de caso o Centro de Atenção Integral à Saúde

Hospitais são locais de alta complexidade e riscos. Logo, a arquitetura e engenharia hospitalares são responsáveis por garantir que tanto o ambiente quanto os equipamentos estejam em conformidade com as normas de segurança. Esse controle é fundamental para a proteção de pacientes, profissionais de saúde e visitantes contra incêndios, infecções, quedas, entre outros riscos, além de ser funcional para o fluxo de pacientes, com fácil acesso à manutenção, e inovador, com ambientes inteligentes e conectados. Ao pensar nos profissionais que queiram se especializar no tema, o Grupo São Cristóvão Saúde promoverá, no dia 30 de março, das 10h às 17h, uma “Imersão em arquitetura e engenharia hospitalar”.

O evento é voltado a arquitetos, engenheiros e designers de interiores – e também a estudantes dessas áreas e outros profissionais interessados em ambientes para a saúde. Como estudo de caso, será analisada a Unidade I do Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS I), do Grupo São Cristóvão Saúde, e seus mais de 4.000m². O espaço foi idealizado com o intuito de ampliar a área destinada à prevenção, promoção e reabilitação, qualificando, ainda mais, o atendimento multidisciplinar. Além disso, o ambiente reúne o que há de mais atual no setor da saúde, com infraestrutura moderna, áreas exclusivas e equipe especializada para diferentes atividades, tudo para que o paciente seja atendido com total qualidade, conforto e segurança.

A imersão contará com a experiência de Cibeli Bagnato Boihagian, arquiteta e urbanista, especialista em arquitetura hospitalar e mestre em arquitetura e iluminação, diretora da Verzino Arquitetura; Ademir Melo Domingues, engenheiro eletricista, pós-graduado em gestão de projetos e coordenador de manutenção do Grupo São Cristóvão Saúde; e Marcelo Sales, engenheiro estrutural, especialista em patologias das obras civis e em tecnologia do concreto, mestre em patologia avançada e diretor da Anker Engenharia.

Acompanhe o cronograma:

10h – Estudo de verticalidade;

10h30 – Estratégias projetuais de adaptação da edificação existente para o uso na área da saúde;

11h30 – Intervenções estruturais para adaptação da edificação existente ao uso da área da saúde;

14h30 – Implantação de técnicas de sustentabilidade e rotinas de manutenção pós-obra em unidades de saúde;

15h30 – Debate sobre “integração das disciplinas para adaptações na edificação existente ao uso da área da saúde”;

16h – Visita técnica à unidade.

Os participantes receberão certificado por e-mail, com carga horária de 7 horas ao concluírem a palestra. A inscrição pode ser feita pelo site, na página de Ensino e Pesquisa. O investimento é de R$250,00.