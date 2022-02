Grupo Ri Happy e Brinquedos Bandeirante doam carrinhos para transporte de crianças no Hospital do Amor de Barretos

No Dia Internacional da Luta Contra o Câncer Infantil, gigante do varejo infantil também doa brinquedos para a instituição

No Dia Internacional de Luta Contra o Câncer Infantil, a Ri Happy une-se à tocante causa do tratamento da doença com uma ação solidária com um dos maiores centros oncológicos do país, o Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos. O grupo doa um mini carrinho de passeio elétrico que tornará o transporte de crianças dos quartos para as salas de cirurgia em um momento mais leve e lúdico.

O Grupo Ri Happy também firmou acordo com o Hospital do Amor para remodelar parte do setor de radioterapia. A sala de espera, onde as crianças e os seus responsáveis ficam aguardando para fazerem o tratamento receberá uma cenografia nova, deixando o espaço mais leve, colorido e divertido. A proposta é que uma ambientação lúdica traga mais tranquilidade para os pequenos, além de diminuir a tensão nos adultos.

A parceria com a Ri Happy e o Hospital do Amor visa, de forma pungente, contribuir no processo de recuperação das crianças em tratamento contra o câncer, trazendo uma lembrança da importância do brincar ao delicado ambiente hospitalar, informou a diretoria da Brinquedos Bandeirante.