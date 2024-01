Grupo Med Mais revoluciona o setor aeroportuário: um novo paradigma de propósito e igualdade

Presidente Victor Reis Surpreende no AirPort Meeting ao Promover Igualdade e Inovação

No cenário empresarial contemporâneo, o Grupo Med Mais emerge como um farol de propósito e inovação, transcendendo os limites convencionais do setor aeroportuário. Sob a liderança do fundador e presidente Victor Reis, a empresa se destaca não apenas pelos excelentes serviços médicos e de combate a incêndios, mas principalmente pela visão de igualdade e propósito que Victor Reis compartilhou de maneira impactante durante o AirPort Meeting, o principal evento do setor aeroportuário no Brasil.

A ousada atitude de Victor Reis ao trocar de roupa com um colaborador e vestir a farda de bombeiro antes de sua palestra ecoou como um símbolo poderoso de igualdade e respeito mútuo. A quebra de barreiras hierárquicas não apenas surpreendeu os presentes, mas também reforçou a missão do Grupo Med Mais em criar um ambiente de trabalho inclusivo e colaborativo.

Durante o evento, que reuniu autoridades, executivos e profissionais do setor, Victor Reis compartilhou a visão ousada do Grupo Med Mais em transformar a forma como a mão de obra é terceirizada no Brasil. Ele enfatizou a importância de ir além das questões operacionais superficiais, colocando o ser humano no centro das ações da empresa.

Além disso, o Grupo Med Mais se destaca ao adotar uma abordagem inovadora e de impacto positivo: a economia colaborativa. Victor Reis ressaltou que, para a empresa, a economia colaborativa é mais do que uma estratégia de negócios; é um compromisso com a transformação social e ambiental. A empresa não apenas fornece serviços excepcionais em 48 aeroportos no Brasil, mas também se envolve ativamente nas comunidades e respeita o meio ambiente.

Ao patrocinar o AirPort Meeting como Master, o Grupo Med Mais une forças com organizações e indivíduos que compartilham da mesma visão. Victor Reis destaca a importância de todos os envolvidos, desde colaboradores até planejadores estratégicos, na missão de transformar o RH em pessoas felizes. A empresa não apenas busca o sucesso próprio, mas também contribui para moldar uma nova era de excelência em saúde e avanços aeroportuários, conectando saúde e inovação em cada trajeto, em cada experiência.