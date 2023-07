Grupo educacional Primum oferece capacitação inovadora para profissionais da saúde

Holding formada por Faculdade Primum, Aristo, BBI of Chicago e CBI of Miami visa transformar a saúde por meio da educação, atendendo a mais de 35 mil alunos

Em um movimento inovador, o grupo educacional Primum, composto pela Faculdade Primum, Aristo, BBI of Chicago e CBI of Miami, chega ao mercado oferecendo uma série de cursos disruptivos de pós-graduação médica. Após um significativo investimento proveniente de um fundo gerido pela Leste Private Equity, essa poderosa instituição educacional busca revolucionar o campo da educação em saúde, atendendo às necessidades de mais de 35 mil alunos ativos.

João Magalhães, CEO do grupo educacional Primum

A missão da Primum é transformar a saúde por meio da educação. Com uma proposta inovadora, o grupo oferece capacitação técnica para médicos e profissionais da saúde, preenchendo uma lacuna existente no mercado da área. Desde cursos de preparação para residência médica até pós-graduações completas e alinhadas com as demandas do dia a dia dos profissionais, a Primum busca preparar seus alunos para atuarem de forma excepcional em suas áreas de especialização.

Lançamento Grupo Educacional Primum

Uma das instituições que compõem o grupo é a Faculdade Primum, especializada em oferecer cursos de pós-graduação médica disruptivos nas áreas dermatológica, estética, medicina do esporte, entre outras. Além disso, a instituição promove workshops com as técnicas mais recentes para a atualização e educação continuada dos médicos. Com a criação do grupo educacional, o nome da instituição de ensino superior foi atualizado, anteriormente conhecida como BWS/FAPPS.

Revolucionando a educação médica com inteligência artificial

A Aristo, por sua vez, oferece uma plataforma exclusiva de inteligência artificial, proporcionando treinamentos focados na preparação para cursos de residência médica. Com o auxílio da IA, a Aristo oferece uma experiência de aprendizado de ponta, aprimorando a preparação e o desempenho dos estudantes.

O BBI of Chicago é reconhecido como uma das maiores escolas de negócios da América Latina, com ênfase em competências comportamentais. A expertise dessa instituição complementa a visão global da Primum, garantindo uma abordagem holística na educação em saúde.

Dedicado à causa, o CBI of Miami oferece treinamentos baseados em evidências científicas para médicos, profissionais da saúde, familiares e profissionais da área de educação. Ao fornecer uma educação fundamentada em ciência, o CBI of Miami contribui para elevar o padrão de prática de saúde e disseminação de conhecimento.

“Educar com excelência é o nosso objetivo ao criar esse grupo educacional. Buscamos desenvolver grades curriculares, cursos e metodologias que preparem verdadeiramente os alunos para suas áreas de atuação. Nosso principal objetivo é oferecer especializações completas, inovadoras e que atendam a todas as necessidades dos profissionais”, explica Eduardo Fonseca, cofundador da Aristo e membro do conselho administrativo do grupo educacional Primum.

Diante das novas tecnologias educacionais, a holding busca atender às necessidades dos alunos por meio de diferentes modalidades de ensino. Os estudantes podem optar por cursos presenciais, a distância e online, que incluem práticas presenciais. Para garantir a qualidade em todas as dinâmicas de ensino, são utilizadas as mais modernas tecnologias e metodologias.

“A tecnologia está no DNA da holding, sendo uma importante aliada na jornada de aprendizado dos estudantes. Utilizamos softwares e inteligência artificial para oferecer soluções inovadoras que atendam às reais demandas dos alunos”, destaca João Magalhães, CEO do grupo educacional Primum.

Com o objetivo de transformar a saúde por meio da capacitação de profissionais da medicina e áreas relacionadas à saúde, o grupo educacional busca oferecer uma educação tecnológica de excelência, sempre atualizada com as novidades e tendências do mercado.

Com o lançamento da Primum, a expectativa do grupo é ampliar as oportunidades de aprimoramento e desenvolvimento educacional na área da saúde para aqueles que já concluíram suas graduações.